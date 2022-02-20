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La Liga'da lider Real Madrid sahasında farklı kazandı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 25. haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Alaves'i 3-0 mağlup etti.
La Liga'da lider Real Madrid sahasında farklı kazandı

İlk yarısı golsüz berabere biten karşılaşmada Real Madrid, galibiyete ikinci yarıda Marco Asensio (Dk. 63), Vinicius (Dk. 80) ve Karim Benzema'nın (Dk. 90+1, penaltıdan) golleriyle ulaştı.

Puanını 57'ye çıkaran Real Madrid, bir maç eksiği olan en yakın rakibi Sevilla'nın (50 puan) önünde liderliğini sürdürdü.

Alaves ise 20 puanla 19. sırada yer aldı.

La Liga'da haftanın diğer maçında Türk futbolcular Enes Ünal ve Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği Getafe, deplasmanda Cadiz ile 1-1 berabere kaldı.

Ara transfer döneminde kiralık olarak geldiği Getafe'de ilk defa 11'de sahaya çıkan ve karşılaşmada sarı kart gören Okay, 61. dakikada yerini Florentino Luis'e bıraktı. Enes, maç boyunca sahada kaldı.

Getafe, 26 puanla 15. sırada bulunuyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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