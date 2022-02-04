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Lağım suyu 3 yıldır mahalleye akıyor

Sarıyer'deki bazı sitelerin lağım suyunun 3 yılı aşkın süredir Ayazağa Mahallesi'nin deresine akması sonucu oluşan pis koku ve görüntüden şikayetçi olan yöre sakinleri, yetkililerden çözüm bekliyor.
Lağım suyu 3 yıldır mahalleye akıyor

Sarıyer'de inşa edilen sitelerin kanalizasyon suyu, iddiaya göre Ayazağa Mahallesi'nin içinden geçen dereye akıyor. Kanalizasyon sorunu nedeniyle oluşan pis koku ve çoğalan sineklerden çevredekiler şikayetçi oldu.

Ayazağa Mahallesi Muhtarı Mustafa Karaman, AA muhabirine, 3 yıldır lağım suyunun mahallenin deresine aktığını, vatandaşların şikayetçi olduğunu ve bir çözüm beklediklerini söyledi.

Ayazağa Deresi'nin Haliç'e aktığını belirten Karaman, İSKİ'nin bir an önce harekete geçmesini isteyerek şöyle devam etti:

"Bahçeköy'de ormanın içindeki villaların lağım suları olduğu gibi bizim mahallenin içine akıyor. Normalde İSKİ'nin güzel bir ıslah çalışması yaparak burayı kontrol altına alması gerekirken lağım suyu direkt Ayazağa Deresi'ne akıyor. Özelikle yazın burada pislikten, kokudan, sinekten duramıyoruz. Vatandaşımız aşırı rahatsız oluyor. Sürekli telefon açıp şikayet ediyorlar, sosyal medyaya yazıyorlar. İSKİ'ye defalarca dilekçe yazdık. Gelen cevapta 'Yatırım planına aldık, yapacağız.' deniliyor. Başka denen bir şey yok. Ama 3 yıldan beri hâlâ bir çalışma yapılmadı. Bir an önce dere yatağındaki tüm bu pis atık sular temizlenmeli."

"Dere okulun yanından geçiyor"
Ayazağa sakinlerinden Aslan Şahin, dereden yayılan kötü kokunun özellikle yazın tüm mahallede hakim olduğunu, bu durumdan rahatsız olduklarını söyledi. 

Şahin, ormanın içindeki villalardan gelen lağım suyunun kanalizasyonlara bağlı giderleri olmadığı için direkt dereye verildiğini belirterek "Yazın bu katlanılacak gibi bir hal almıyor. Bunu birçok yetkiliye bildirdik. İlçe belediyemiz de Büyükşehir Belediyemiz yardımcı olmuyor. Bu sorun çözüldüğü zaman biz de Ayazağa olarak rahatlayacağız. Bu dere okulun yakınından geçiyor. Küçücük çocuklar ciğerlerine bu pis kokuyu çekiyor." dedi.

"Koronavirüs öncesi de koku yüzünden maske takıyorduk"
Eskiden derenin temiz olduğunu, orada balık tuttuklarını anlatan mahalle sakinlerinden Asım Yılmaz da artık kokudan evde oturamadıklarını dile getirerek "Eskiden çoluk çocuk o derede yüzüyordu. Koronavirüs gelmeden önce de kokudan korunmak için maske takıyorduk. O durumdayız." diye konuştu. 

Ayazağa'da tarım arazisi olan ancak deredeki lağım suları yüzünden artık ürün yetiştiremeyecek hale geldiklerini anlatan esnaf Mustafa Kaygın, mahallelinin sağlığının da tehdit altında olduğunu vurguladı.

Ormanın içinden kokudan geçilmediğini ifade eden Kaygın, "Ayazağa için tehdit oluşturuyor. Dereden deniz suyu da akıyor ama deniz suyunu kestikleri zaman sadece lağım suyu aktığı için koku çok daha keskin oluyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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