Lahey Büyükelçiliğine sözleşmeli sekreter alınacak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Dışişleri Bakanlığı Lahey Büyükelçiliği Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alımı yapacak.
Sınav Hollanda’da düzenlenecek ve adayların pasaport, vize ve seyahat ilemleri tamamen kendi sorumluluklarında olacak.
Yazılı eleme sınavı 9 Aralık 2022 Cuma günü saat 10:00’da T.C. Lahey Büyükelçiliğinde yapılacak.
Son başvuru tarihi 24.11.2022.
Hollanda Lahey Büyükelçiliğine sözleşmeli sekreter alımı ilanının detayları için TIKLAYIN.
Gazeteilksayfa.com
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.