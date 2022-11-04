Lahey Büyükelçiliğine sözleşmeli sekreter alınacak

Dışişleri Bakanlığı Lahey Büyükelçiliği Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alımı yapacak. Sınav Hollanda’da düzenlenecek, adayların pasaport, vize ve seyahat ilemleri tamamen kendi sorumluluklarında olacak.