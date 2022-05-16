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Lapseki şeftalisine coğrafi işaret tescili

ÇANAKKALE'nin 'Lapseki şeftalisi', Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretli ürünü olarak tescillendi.
Lapseki şeftalisine coğrafi işaret tescili

Lapseki şeftalisi, Patent ve Marka Kurumu tarafından Çanakkale’nin 10’uncu coğrafi işaretli ürünü olarak tescil edildi. AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, "Coğrafi işaret, tüketiciler için ürünün kaynağını ve kalitesini garanti altına alırken, üreticilerimiz için ise pazarlama ve markalaşma anlamında büyük bir önem taşıyor. Çanakkale'miz tarım alanındaki ürünleri ile geniş yelpazeye sahip, ülkemizin nadide şehirlerinden biri. Ürettiğimiz ürünlerin markalaşması demek, Çanakkaleli üreticilerimizin, çiftçilerimizin ürettiği ürünlerin kalitesinin garanti altına alınması demek. Lapseki Şeftalisi, coğrafi işaret tescili alarak, bundan sonra kendi adıyla bir marka olarak raflarda yerini alacak. Çanakkale'miz markalarıyla büyümeye devam edecek. Coğrafi işaret tescilli ürün anlamında şehrimiz önemli bir aşama kaydetti. Tüm ilçelerimizdeki ilgilileri ve kurumlarımızı coğrafi işaret tescilli ürünlerimizi arttırmaya davet ediyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Lapseki'mize, Çanakkale’mize, ülkemize ve tüm üreticilerimize hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Semizoğlu ise kentin tarıma dayalı ekonomisine katma değer yaratacak bir ürünün daha coğrafi işaret almasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Kentte 'Çanakkale el halısı', 'Ezine peyniri', 'Bayramiç beyazı', 'Bayramiç elması', 'Bozcaada çavuş üzümü', 'Geyikli zeytinyağı', 'Yenice kırmızı biberi', 'Bayramiç Tahin Helvası', 'Bayramiç eytinyağı' ‘Lapseki şeftalisi’ olmak üzere 10 coğrafi işaretli ürün bulunuyor.

Ayrıca, 'Çanakkale domatesi', 'Lapseki nektarini' ve 'Gökçeada madran kuzusu' için de coğrafi işaret tescil işlemlerine başlandı.

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