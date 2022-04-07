Lavrov: Ukrayna yeni bir barış teklifi iletti, bu İstanbul'da sunulandan farklı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın kendilerine yeni bir barış anlaşması taslağı ilettiğini, bu taslağın İstanbul'da sunulandan farklı olduğunu söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın kendilerine yeni bir barış anlaşması taslağı ilettiğini, bu taslağın İstanbul'da sunulandan farklı olduğunu söyledi.

"Ukrayna yeni bir barış anlaşması taslağı iletti. Sundukları taslak İstanbul'daki önerilerinden farklı."

"ABD, Zelenskiy'i savaşmaya devam etmeye zorluyor" diyen Lavrov, Kiev yönetimiyle görüşmeye devam edeceklerini belirterek, kendilerinin de bir taslak plan sunacağını kaydetti.

Lavrov ayrıca, Kırım ile Donbass konusunun olası Putin ve Zelenskiy görüşmesinde konuşulmasını kabul etmediklerini aktardı:

"Ukrayna, Kırım ile Donbass'ın Putin ve Zelenksiy görüşmesinde ele alınmasını önerdi, bu bizim için kabul edilemez."