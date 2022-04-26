  • BIST 2.504,46
  • Altın 904.143
  • Dolar 14.7884
  • Euro 15.8126
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 19 °C
»

Lavrov'dan nükleer savaş uyarısı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batılı ülkeleri Ukrayna'da bir nükleer savaş çıkabileceği konusunda uyardı. Zelenskiy'i görevini ciddiyete almamakla suçlayan Lavrov, eski bir komedyen olan Zelenskiy için "İyi bir aktör" dedi.
Lavrov'dan nükleer savaş uyarısı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus First Channel kanalında yayınlanan kapsamlı röportajında, Ukrayna'yla ateşkesin büyük oranda sahadaki askeri duruma bağlı olduğunu belirtti.

3. Dünya Savaşı'ndan ve nükleer savaştan kaçınmak için Rusya'nın elinden geleni yaptığını kaydeden Rus bakan, "Şu anda bu konuda belirgin bir risk var. Tehlike ciddi ve gerçek. Bunu hafife almamalıyız" dedi.

Lavrov ayrıca ABD'yi Rusya'yla diyalogdan kaçınmakla eleştirerek, "Ukrayna'daki Rusları savunmak zorunda kalmamız nedeniyle ABD bizimle olan temasını tamamen kesti" diye konuştu.

Lavrov, Batı'nın Ukrayna'ya gelişmiş silah vererek savaşın uzamasını amaçladığını yineledi ve "Bu silahlar Rusya için meşru hedeftir" ifadelerini kullandı.

Lavrov, Ukraynalı yetkililerin ateşkes müzakerelerinde iyi niyetli davranmadığını, Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'nin tıpkı İngiltere Başbakanı Boris Johnson gibi görevini ciddiyetle yapmak yerine halka oynadığını ve rol yaptığını söyleyerek, eski bir komedyen olan Zelenskiy için "İyi bir aktör" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bahçeli'den HDP'li Paylan'a sert tepki: Müptezel, kokuşmuş milletvekili!26 Nisan 2022 Salı 11:05
  • Kuzey Kore lideri Kim nükleer güçlerini geliştirme sözü verdi26 Nisan 2022 Salı 11:01
  • İstanbul merkezli 16 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon26 Nisan 2022 Salı 11:00
  • Peribacalarını gezerken çukura düşen Güney Koreli turist yaralandı26 Nisan 2022 Salı 10:59
  • Telefonunu almak isterken kendisi de Porsuk Çayı'na düştü26 Nisan 2022 Salı 10:59
  • Bakırköy'de bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti26 Nisan 2022 Salı 10:58
  • Pişkin hırsızlar, kendilerini uyaran vatandaşa aldırış etmedi26 Nisan 2022 Salı 10:57
  • Gebze’de üretilen 5 İHA, İngiltere’ye ihraç edildi26 Nisan 2022 Salı 10:56
  • AK Parti'den CHP'li Özgür Özel'e sert tepki: Hiç kimse Cumhurbaşkanımızı tehdit edemez!26 Nisan 2022 Salı 10:46
  • Tekirdağ'da PKK operasyonu: HDP İl Başkanı için gözaltı kararı26 Nisan 2022 Salı 10:44
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti