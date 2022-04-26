Lavrov'dan nükleer savaş uyarısı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batılı ülkeleri Ukrayna'da bir nükleer savaş çıkabileceği konusunda uyardı. Zelenskiy'i görevini ciddiyete almamakla suçlayan Lavrov, eski bir komedyen olan Zelenskiy için "İyi bir aktör" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus First Channel kanalında yayınlanan kapsamlı röportajında, Ukrayna'yla ateşkesin büyük oranda sahadaki askeri duruma bağlı olduğunu belirtti.

3. Dünya Savaşı'ndan ve nükleer savaştan kaçınmak için Rusya'nın elinden geleni yaptığını kaydeden Rus bakan, "Şu anda bu konuda belirgin bir risk var. Tehlike ciddi ve gerçek. Bunu hafife almamalıyız" dedi.

Lavrov ayrıca ABD'yi Rusya'yla diyalogdan kaçınmakla eleştirerek, "Ukrayna'daki Rusları savunmak zorunda kalmamız nedeniyle ABD bizimle olan temasını tamamen kesti" diye konuştu.

Lavrov, Batı'nın Ukrayna'ya gelişmiş silah vererek savaşın uzamasını amaçladığını yineledi ve "Bu silahlar Rusya için meşru hedeftir" ifadelerini kullandı.

Lavrov, Ukraynalı yetkililerin ateşkes müzakerelerinde iyi niyetli davranmadığını, Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'nin tıpkı İngiltere Başbakanı Boris Johnson gibi görevini ciddiyetle yapmak yerine halka oynadığını ve rol yaptığını söyleyerek, eski bir komedyen olan Zelenskiy için "İyi bir aktör" dedi.