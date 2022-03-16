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Lerzan Mutlu'ya hakaret davası... Savcı Seren Serengil'in beraatini istedi

Şarkıcı Lerzan Mutlu'ya hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan Seren Serengil hakkında savcı beraat istedi. Serengil, 'motor' ifadesiyle Lerzan Mutlu'yu kastetmediğini savundu.
Lerzan Mutlu'ya hakaret davası... Savcı Seren Serengil'in beraatini istedi

Hakaret davasının ilk duruşması bugün İstanbul 55. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Seren Serengil'in avukatıyla katıldığı duruşmada, Lerzan Mutlu'yu avukatı temsil etti. Serengil savunmasında, Lerzan Mutlu kısa bir süre önce annesine ve kendisine 'Türkiye'nin gelmiş geçmiş en kavazakisi, Türkiye'de yemediği evli adam kalmayan, eskinin meşhur uyuşturucu kaçakçısı ve onun zavallı kızı' içeriğinde haddini ve ahlaki değerleri aşan ifadelerle hakaret ettiğini söyledi. 

"BANA VE AİLEME HAKARET ETTİ" 

Mutlu'nun kendisi için 'Mitoan, şizofren, zavallı, cahil, dönek' gibi hakaret içerikli ifadeler kullandığını da belirten Serengil "Sayın Cumhurbaşkanına hakaret ettiğim iftirasında bile bulunmuştur. Bütün bu çirkinliği yapan kadının, arkadaşımla görüşmesine içerlediğimden, onun bana atmış olduğu mesaja cevaben söyledim. Kendisinden özellikle bu olaydan dolayı bahsetmiş değilim. Kaldı ki bu görüşme arkadaşımla aramızda özel bir görüşmedir. Olay günü ben kesinlikle şikayetçinin ve tanıkların bir arada olduğunu bilmiyordum. Amacım söz konusu ses kaydını Gülşah Saraçoğlu'na iletmekti. Şikayetçi ve diğer tanıklara iletme kastım yoktu. Ses kaydı Gülşah Saraçoğlu'na sitemden ibarettir. Yine 'motor' sözü ile ilgili kimseyi hedef alarak bu paylaşımı yapmadım. Şikayetçiyi kast etmedim. Atılı suçlamaları kabul etmiyorum" dedi. Serengil beraatine karar verilmesini talep etti. Mütalaasını açıklayan savcı, Serengil'in üzerine atılı hakaret suçunun yasal unsurlarının oluşmadığı değerlendirmesiyle, beraat talep etti. Sanık avukatları mütalaaya karşı savunma yapmak için süre istedi. Duruşma bu gerekçeyle ertelendi. 

"REKLAM İÇİN BENİ KULLANIYOR"

Duruşmada sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Seren Serengil, "Lerzan Mutlu yaklaşık birkaç senedir gündemde kalabilmek için, reklam için devamlı beni kullanmaya çalışıyor. Benim bir kız arkadaşımla özel mesajlaşmamı ona okutuyorlar. O da dava açıyor. Bir şey tutturabilir miyim acaba diye. Çünkü ben kendisine 200 bin liralık dava açtım. Suçlu olduğundan, ceza alacak büyük ihtimalle. Bu arkadaşımla özel mesajlaşmamın hiçbir cezası olamaz. Çünkü şahsi, beraber dertleşmemiz mahiyetinde bir konuşma. Onun yaptığı suçtur. Adım anılıyor bu kişiyle, bundan çok rahatsızlık duyuyorum. Ama inşallah bu davalar bitince üzerimdeki çamurlardan kurtulacağım" diye konuştu. 

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Seren Serengil'in müşteki Lerzan Mutlu hakkında sosyal medyada bulunan bir görselin altına, müştekiyi kastederek, hakaret içerikli paylaşım yaptığı belirtildi. İddianamede, şüphelinin Gülşah Saraçoğlu'na, müştekiye hitaben, küfür ve hakaret içerikli ses kaydı gönderdiği bildirildi. İddianamede Seren Serengil'in savunmasında söz konusu sözleri söylemediğini ifade ettiği ancak, tanıkların hakaret içerikli sözleri duydukları bildirildi. Şüpheli Seren Serengil'in müşteki Lerzan Mutlu'ya söylediği sözlerin müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olduğu belirtilen iddianamede, 'hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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