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Levent Göktaş Bulgaristan'da yakalandı

Hablemitoğlu suikastı zanlısı Levent Göktaş Bulgaristan'da yakalandı.
Levent Göktaş Bulgaristan'da yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığı’nın talebi üzerine hakkında kırmızı bülten çıkarılan, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş, Bulgaristan’ın Svilengrad şehrinde yakalandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Göktaş'ın, Bulgaristan'ın Svilengrad şehrinde gözaltına alındığı belirtildi. 

Adalet Bakanlığı ve EGM İnterpol Daire Başkanlığı, Göktaş’ın Türkiye’ye iade edilmesine yönelik işlemlere başladı.

 

 

 

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