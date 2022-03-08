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Lewandowski'den flaş Rusya kararı! Sözleşmesini feshetti

Robert Lewandowski, Çin menşeli teknoloji şirketi Huawei ile yollarını ayırdı.
Lewandowski'den flaş Rusya kararı! Sözleşmesini feshetti

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'te forma giyen Robert Lewandowski, Çin menşeli bilgi ve iletişim teknolojisi şirketi Huawei ile olan sponsorluk sözleşmesini feshettiği iddia edildi.

Polonyalı futbolcunun menajeri yaptığı açıklamada "Evet doğru. Robert Lewandowski ile Huawei arasındaki ortaklığı sonlandırdık. Bu karar Huawei değil, Lewandowski'nin bir talebiydi." dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın ardından Lewandowski sosyal medyada bu konuda sürekli olarak fikrini belirtirken, Polonya Milli Takımı'nın Rusya'yı boykot edeceği şeklindeki haberlere sosyal medyadan "Doğru karar" şeklinde yorum yapmıştı. 33 yaşındaki forvet, bu durumda Rusya ile maça çıkmayı hayal bile edemeyeceğini, Rus taraftarların bundan suçlu olmasa bile olanlara hiçbir şey gerçekleşmemiş gibi yaklaşamayacaklarını söylemişti.

İngiliz basınında çıkan haberlerde Huawei'nin Rusya'ya verdiği teknik deste yüzünden bu sponsorluk anlaşmasının feshedilmiş olabileceği iddia edildi.

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