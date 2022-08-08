  • BIST 2.775,34
  • Altın 1022.045
  • Dolar 17.9575
  • Euro 18.3163
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 24 °C
»

LGS kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları açıklandı

Herhangi bir okula yerleşemeyen öğrencilerin başvuruları 9-17 Ağustos'ta alınacak, süreç 19 Ağustos'ta tamamlanacak.
LGS kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının açıklandığını, tercih yapan öğrencilerin yüzde 97,6'sının istedikleri bir liseye yerleştirildiğini bildirdi.

Bakan Özer yazılı açıklamasında 25 Temmuz'da duyurulan birinci yerleştirme sonuçlarına göre tercih yapan öğrencilerin yüzde 95'inin istedikleri okula yerleştiğini, bu oranın yerleştirmeye esas birinci nakil sonunda yüzde 97'ye yükseldiğini hatırlattı.

İkinci nakil tercihlerinin de 1-5 Ağustos'ta alındığını ifade eden Özer, "LGS kapsamında, yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarını açıkladık. Sonuçlara göre, öğrencilerimizin yüzde 97,6'sı istedikleri okula yerleşti. Bu sürecin öğrencilerimize ve velilerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Yerleştirme ve nakil komisyonları
Merkezi yürütülen ana yerleştirme sürecinin tamamlandığını bildiren Özer, iki nakil sürecinde de hiçbir okula giremeyen öğrencilerin, yerleştirme ve nakil komisyonları aracılığıyla yerleştirileceğini belirtti.

Özer, bu öğrencilerin başvurularının komisyonlarca 9-17 Ağustos'ta alınacağını ve 19 Ağustos'ta yerleştirme sürecinin tamamlanacağını kaydederek, "Bir kez daha hatırlatmak isterim ki öğrenci ve velilerimiz bu konuda müsterih olsunlar. 19 Ağustos tarihi itibarıyla tüm öğrencilerimiz liselere yerleşmiş olacaklar." ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkan Erdoğan'dan KPSS talimatı03 Ağustos 2022 Çarşamba 08:55
  • Öğretmenlerin yer değiştirme başvuru tarihleri açıklandı28 Temmuz 2022 Perşembe 12:24
  • LGS yerleştirme sonuçları açıklandı25 Temmuz 2022 Pazartesi 09:00
  • LGS yerleştirme sonuçları yarın açıklanacak24 Temmuz 2022 Pazar 16:30
  • KPSS Yerleştirme Sonuçları açıklandı20 Temmuz 2022 Çarşamba 10:14
  • Trabzonspor'un genç kalecisi Kağan Moradaoğlu'nun YKS başarısı19 Temmuz 2022 Salı 16:37
  • YKS programları ve kontenjanları yayımlandı19 Temmuz 2022 Salı 10:14
  • YKS'de AYT sözel birincisi Yusuf: Düzenli çalıştım18 Temmuz 2022 Pazartesi 22:28
  • YKS birincilerinin illeri belli oldu18 Temmuz 2022 Pazartesi 09:44
  • Bakan Kasapoğlu: KYK kredi borçlarıyla ilgili çalışmalar hazır14 Temmuz 2022 Perşembe 09:37
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti