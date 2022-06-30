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LGS sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) takvimine göre, ortaokul 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçları açıklandı.
LGS sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca 8. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi için sonuçları açıldı.

LGS için 1 milyon 236 bin 313 öğrencinin başvurusu merkezi olarak yapıldı. İsteyen öğrenciler sınava girerken, sınava girmeyen öğrenciler "yerel yerleştirme" ile liselere yerleştirilecek. 

LGS SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

Sınav sonuçlarının "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilmesi bekleniyor. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri, posta yoluyla gönderilmeyecek.

Bakanlığın geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da LGS sınav sonuçları ile birlikte "Merkezi Sınav Değerlendirme Raporu"nu yayımlaması öngörülüyor.

Raporda, öğrencilerin merkezi sınav sonuçlarına ilişkin verileri ayrıntılı olarak sunulacak, sınavdaki alt testlere ait dağılımlar değerlendirilecek ve testin teknik özellikleri hakkında detaylı sonuçlara yer alacak. Geçen yılki rapora göre, LGS merkezi sınavına başvuran öğrencilerin yüzde 83'ü sınava girmişti.

LGS TERCİH SÜRECİ BELLİ OLDU MU?

LGS merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin liselere yerleştirmeleri için tercih süreci de belli olacak. Tercih ve yerleştirme takvimi ile sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarının kontenjanlarına ilişkin detayların da bugün Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanması bekleniyor.

LGS tercih ve yerleştirme kılavuzuyla öğrencilerin tercihlerini nasıl yapacaklarına ilişkin koşullar da belli olacak. Geçen yıllardaki sınava giren ve merkezi sınav puanına sahip olan öğrenciler dahil tüm öğrenciler için yerel yerleştirme okul tercihinde bulunma zorunluluğunun bu yıl da geçerli olacağı tahmin ediliyor.

Kılavuzda, sınavlı okul tercihleri ile "yerel yerleştirme" tercihlerine ilişkin diğer detaylar da yer alacak.

KIZ ÖĞRENCİLER DAHA BAŞARILI

Raporda, öğrencilerin cinsiyetleri ile sınav performansları arasındaki ilişki hakkında sonuçlar da incelendi. Elde edilen bulgular, önceki yıllarda olduğu gibi 2022 yılında da kız öğrencilerin matematik dışındaki tüm alt testlerde erkek öğrencilerden daha başarılı olduklarını gösterdi.

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİNDE BAŞARI ARTTI

Yüz yüze eğitime kesintisiz devam edildiği eğitim öğretim yılının ardından gerçekleştirilen sınavda matematik ve fen bilimleri alt testlerinde doğru cevap sayısı ortalamalarının 2021 yılına göre kısmen artış gösterdiği görüldü. 

LGS NAKİL TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?

Yerleştirmelerden sonraki nakil takviminin de yarın belli olması öngörülüyor.

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