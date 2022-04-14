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Libya, petrol üretimini günlük 1,4 milyon varile çıkartacak

Libya'da Ulusal Birlik Hükümeti, ülkede günlük petrol üretiminin artırılması hedefiyle petrol ve gaz sektörünün geliştirilmesi için ulusal planın başlatıldığını duyurdu.
Libya, petrol üretimini günlük 1,4 milyon varile çıkartacak

Hakomitna adlı resmi sosyal medya sayfasında yayınlanan görüntüye göre, Başbakan Abdulhamid Dibeybe, planın başladığının duyurulduğu törene katıldı.

Törende konuşan Dibeybe, 2022 yılı içinde günlük petrol üretiminin 1 milyon 400 bin varile yükseltileceğini, daha sonraki yıllarda miktarın daha da artırılacağını söyledi.

Ulusal Petrol Kurumunun 2022 yılında geliştirilmesi için planlama amaçlı komisyon oluşturulduğunu hatırlatan Dibeybe, komisyonun kendilerine sektörde çalışanların mali durumlarının düzeltilmesi ve biriken yükümlülüklerin karşılanması amacıyla kuruma bir bütçe tahsis edilmesi tavsiyesinde bulunduğunu belirtti.

Bakanlar Kurulu İşleri Devlet Bakanı Adil Cuma da söz konusu tavsiyelerin onaylandığını ve Libya petrol sektörünün karşı karşıya olduğu sıkıntıların sonlandırılacağını vurguladı.

Libya Petrol Kurumu Başkanlığından şubatta yapılan açıklamada, ülkede günlük petrol üretiminin 1 milyon 200 bin varil olduğu belirtilmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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