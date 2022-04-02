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Libya Ulusal Petrol Kurumu ile Total, 20 milyon dolarlık sözleşme imzaladı

Fransız enerji şirketi Total'in, Libya’daki petrol bölgelerinde sürdürülebilir kalkınma projelerini desteklemek için Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC) ile 20 milyon dolarlık sözleşme imzaladığı bildirildi.
Libya Ulusal Petrol Kurumu ile Total, 20 milyon dolarlık sözleşme imzaladı

Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC) sosyal medya platformu Facebook üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, sözleşmeyi imzalayan NOC Başkanı Mustafa Sanallah ve Total’in Libya Genel Müdürü Pascal Brent’in açıklamalarına yer verdi.

NOC ve Total’in stratejik birer ortak olduğunu ve bu ortaklığı Libya’daki farklı alanlara taşımak için sabırsızlandıklarını belirten Sanallah, ‘’Çok büyük bir ortak ile çalışıyoruz. 20 milyon dolarlık sözleşmenin bütün ülkeye fayda sağlaması için çabalayacağız.’’ ifadelerini kullandı.

Total’in Libya Genel Müdürü Brent ise NOC Başkanı Sanallah’a sözleşmeyi imzalama fırsatı tanımasından ötürü teşekkür ederek, ‘’Öncelikli olarak petrol bölgelerindeki acil ihtiyaçları sağlayacağız ve bunun yanı sıra bazı sosyal tesislerin inşasını gerçekleştireceğiz.’’ dedi.

25 Mart’ta, Total’den bir heyet başkent Trablus’taki NOC ofisini ziyaret ederek NOC Başkanı Sanallah ile petrol üretim oranlarının artırılmasını görüşmüştü.

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