  • BIST 2.528,24
  • Altın 966.264
  • Dolar 17.6804
  • Euro 18.1716
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 29 °C
  • İzmir 33 °C
  • Konya 25 °C
»

Libya Ulusal Petrol Kurumu: Petrol ihracatı yeniden başladı

Libya Ulusal Petrol Kurumu, 3 aylık bir aranın ardından bazı petrol sahaları ve limanlarında ham petrol ihracatının yeniden başladığını duyurdu.
Libya Ulusal Petrol Kurumu: Petrol ihracatı yeniden başladı

Kurumun Facebook sayfasından yapılan yazılı açıklamada, Malta bandıralı "Malata" tankerinin, İtalya'ya bir milyon varil ham petrol sevkiyatı için Sidra Petrol Limanı'na demirlediği belirtildi.

Petrol üretiminin yeniden başladığı, Vaha Petrol Şirketi'ne ait petrol sahalarının açıldığı ifade edilen açıklamada, El-Huruç Petrol Şirketi ile Arap Körfezi Petrol Şirketi'ne ait 5 petrol sahasında da üretime başlandığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca normal üretim oranlarına ulaşılana kadar üretimin kademeli olarak artırılacağı kaydedildi.

Libya Petrol Hilali bölgesinin ileri gelenleri de 16 Temmuz'da düzenledikleri ortak basın toplantısında, 3 aydır kapalı olan petrol sahaları ile limanlarında yaşanan krizin sona erdiğini ve petrol ihracatının yeniden başladığını duyurmuştu.

Ne olmuştu?
Libya'da 17 Nisan'dan bu yana çeşitli bölgelerdeki güvenlik sorunları nedeniyle petrol sahalarındaki üretimde ve petrol ihraç edilen limanlardaki faaliyetlerde aksaklık yaşanıyordu.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Petrol ve Gaz Bakanlığı, 19 Haziran'da yaptığı yazılı açıklamada, petrol üretiminde büyük bir düşüş yaşandığını bildirmişti.

Protestolardan dolayı petrol sahaları ve limanların kapalı kalması nedeniyle üç petrol sahasındaki günlük üretimin toplam 100 bin ila 200 bin varil ham petrole kadar düştüğü duyurulmuştu.

Libya'da milli gelirin önemli bir kısmı ham petrolden sağlanıyor. Bir "baskı unsuru" olarak kullanılan petrol üretimindeki aksaklık ülkede geçim sıkıntısına yol açıyor.

Normal şartlarda günde 1,4 milyon varil ham petrol üreten Libya, 2025'e kadar üretimini 1,6 milyon varile çıkarmayı hedefliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 10 günlük tatilde 6,7 milyondan fazla yolcu hava yolunu tercih etti21 Temmuz 2022 Perşembe 13:27
  • Kars'ta yapımı süren 120 metre yüksekliğindeki viyadükte sona doğru21 Temmuz 2022 Perşembe 13:26
  • Sakarya'ya tatil için gelen kadını darbeden zanlı tutuklandı21 Temmuz 2022 Perşembe 13:26
  • TBMM Başkanı Şentop'tan Duhok açıklaması21 Temmuz 2022 Perşembe 13:14
  • Eren Abluka-23 operasyonu başladı21 Temmuz 2022 Perşembe 13:12
  • İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile 'orman' genelgesi21 Temmuz 2022 Perşembe 13:00
  • Bolu'da korkunç olay! Bakan Koca duyurdu: İçme suyundan etkilenenlerin sayısı 98'e ulaştı21 Temmuz 2022 Perşembe 12:53
  • Bakan Çavuşoğlu'dan Dohuk açıklaması: Sivillere yönelik saldırı olmadı21 Temmuz 2022 Perşembe 10:59
  • Türk Kızılay çocuklara "afetlere hazırlık eğitimleri" veriyor21 Temmuz 2022 Perşembe 09:49
  • Sarıyer Belediyesinde grev yapan işçilere destek21 Temmuz 2022 Perşembe 09:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti