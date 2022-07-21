Libya Ulusal Petrol Kurumu: Petrol ihracatı yeniden başladı

Libya Ulusal Petrol Kurumu, 3 aylık bir aranın ardından bazı petrol sahaları ve limanlarında ham petrol ihracatının yeniden başladığını duyurdu.

Kurumun Facebook sayfasından yapılan yazılı açıklamada, Malta bandıralı "Malata" tankerinin, İtalya'ya bir milyon varil ham petrol sevkiyatı için Sidra Petrol Limanı'na demirlediği belirtildi.

Petrol üretiminin yeniden başladığı, Vaha Petrol Şirketi'ne ait petrol sahalarının açıldığı ifade edilen açıklamada, El-Huruç Petrol Şirketi ile Arap Körfezi Petrol Şirketi'ne ait 5 petrol sahasında da üretime başlandığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca normal üretim oranlarına ulaşılana kadar üretimin kademeli olarak artırılacağı kaydedildi.

Libya Petrol Hilali bölgesinin ileri gelenleri de 16 Temmuz'da düzenledikleri ortak basın toplantısında, 3 aydır kapalı olan petrol sahaları ile limanlarında yaşanan krizin sona erdiğini ve petrol ihracatının yeniden başladığını duyurmuştu.

Ne olmuştu?

Libya'da 17 Nisan'dan bu yana çeşitli bölgelerdeki güvenlik sorunları nedeniyle petrol sahalarındaki üretimde ve petrol ihraç edilen limanlardaki faaliyetlerde aksaklık yaşanıyordu.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Petrol ve Gaz Bakanlığı, 19 Haziran'da yaptığı yazılı açıklamada, petrol üretiminde büyük bir düşüş yaşandığını bildirmişti.

Protestolardan dolayı petrol sahaları ve limanların kapalı kalması nedeniyle üç petrol sahasındaki günlük üretimin toplam 100 bin ila 200 bin varil ham petrole kadar düştüğü duyurulmuştu.

Libya'da milli gelirin önemli bir kısmı ham petrolden sağlanıyor. Bir "baskı unsuru" olarak kullanılan petrol üretimindeki aksaklık ülkede geçim sıkıntısına yol açıyor.

Normal şartlarda günde 1,4 milyon varil ham petrol üreten Libya, 2025'e kadar üretimini 1,6 milyon varile çıkarmayı hedefliyor.