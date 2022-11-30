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Libya’da ilk Türk hastanesi açıldı

Libya’da ilk Türk hastanesi açıldı
Libya’nın Misrata kentinde Türk girişimciler tarafından yaptırılan hastane açıldı.
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