Libya'daki iki ordunun birleştirilmesine destek

Libyalı siyasi liderler ile ABD ve Fransa, Libya ordusu ile Hafter'e bağlı güçlerin birleştirilmesine desteğini açıkladı. Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi de iki güç arasındaki güveni inşa etmek için çalıştıklarını söyledi.

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, başkent Trablus'ta düzenlenen Libya ordusunun kuruluşunun 82. yıl dönümü kutlamaları sırasında yaptığı konuşmada, orduyu, vatana, halka ve siyasi tarafsızlığa sadık olacak şekilde yeniden inşa etmenin alternatifi olmadığını söyledi.

Libya ordusunun başkomutanı sıfatıyla konuşan Menfi, silahlı oluşumların, yapı ve güçleri ne olursa olsun, birleşik bir ordunun ve sivil otorite altında faaliyet gösteren tek bir askeri komutanın yerini tutmayacağını belirtti.

Menfi, "Libya yönetiminin, ülkedeki askeri yapıyı birleştirmek için Libya'nın doğu ve batı bölgelerinde Genelkurmay teşkilatı arasında güveni yeniden inşa etmek için çalıştığını" vurguladı.

DİBEYBE VE BAŞAĞA'DAN OLUMLU SİNYAL

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe de aynı kutlamada yaptığı konuşmada, hedef ve amaçlarının barış olduğunu söyleyerek birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi tarafından Başbakan atanan Fethi Başağa ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Libya ordusunu birleştirmeyi ve üyelerinin gelişimini sağlayacak, egemenlik ilkesini garanti edecek şekilde uluslararası uzmanlıklardan yararlanmayı amaçlayan çabalara desteğini ifade etti.

Dibeybe (solda) ve Başağa (sağda)

Dibeybe (solda) ve Başağa (sağda)

ABD VE FRANSA'DAN DESTEK

ABD'nin Libya büyükelçisi Richard Norland da yine büyükelçilik hesabından yapılan açıklamada, gerçekleştirilen kutlamayı "varlığını halka hizmet etmeye adamış Libya ordusunun oynadığı önemli rolün bir göstergesi" olarak değerlendirerek, Libya ordusunu yeniden birleştirme konusunda atılacak adımların merakla beklendiğini belirtti.

Fransa'nın Libya Büyükelçisi Caroline Horndal, büyükelçiliğin Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ülkesinin Libya ordusunu birleştirme çabalarına verdiği desteği aktardı.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti'ne bağlı Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Haddad 18 Temmuz'da, doğudaki Halife Hafter'e bağlı güçlerin vekaleten sözde Genelkurmay Başkanlığını yapan Abdurrazık en-Nazuri ile orduyu birleştirme konusunu ele almıştı.

Libya ordusu resmi olarak 9 Ağustos 1940'ta Libya direniş güçleri tarafından kuruldu. Ordu, Libya'nın 1951'deki bağımsızlığından sonra yeniden yapılandırıldı.