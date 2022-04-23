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Libya’nın petrol üretimi günlük 500 bin varilin altına düştü

Libya Petrol ve Gaz Bakanı Muhammed Ahmed Avn, ülkedeki önemli petrol üretim sahaları ile limanların kapatılmasının ardından günlük petrol üretiminin 500 bin varilin altına düştüğünü bildirdi.
Libya’nın petrol üretimi günlük 500 bin varilin altına düştü

Libya merkezli "February" kanalına konuşan Bakan Avn, ülkede petrol konusundaki yetkili diğer makamlar ile iletişim kurulması için bir komite oluşturduklarını belirtti.

Petrol üretimindeki sorunların Libya’ya günlük maliyetinin 60 milyon dolara yaklaştığını vurgulayan Avn, "Günlük petrol üretimi 500 bin varil seviyesinin altına indi." dedi.

Libya Ulusal Petrol Kurumu, 17-18 Nisan'da ülkenin güneyindeki Fil ve Şerara petrol sahaları ile doğudaki Zeytuna ve Brega limanlarında "mücbir sebep" ilan ederek üretimin ve ihracatın durduğunu duyurmuştu.

Günlük 300 bin varil ham petrol üretim kapasitesine sahip Şerara, Libya'nın en büyük petrol sahası olarak biliniyor. Fil Petrol Sahası'nda da günde yaklaşık 125 bin varil petrol üretiliyor.

Libya'nın petrol ihracatının yüzde 60'tan fazlası Brega, Ras Lanuf, Zeytuna ve Sidra limanlarından gerçekleştiriliyor.

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