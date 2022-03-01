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Limanda iş makinesinin altında kalan işçi öldü

Samsun'da liman sahasında konteyner taşıyıcısının altında kalan saha görevlisi Soner Şimşek (32), hayatını kaybetti.
Limanda iş makinesinin altında kalan işçi öldü

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Samsun Limanı'nda meydana geldi.

Mesai sonrası evine gitmeye hazırlanan saha görevlisi Soner Şimşek, Şevket G. idaresindeki konteyner taşıyıcı iş makinesinin altında kaldı.

İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Şimşek'in hayatını kaybettiğini belirledi. Şimşek'in cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

İş makinesi operatörü Şevket G. (50) ifadesi için Gazi Polis Merkezi'ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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