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Limanda konteynerle yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı

Mersin Limanı'nda konteynerle yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ/PDY şüphelisi S.G. ve F.Ç. yakalandı.
Limanda konteynerle yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı

Mersin Limanı'nın gümük beyanı ve ekli belgelerinin, eşyanın fiziki muayenesi yapıldığı kırmızı hat  bölgesinde, konteyner kapılarını açmaya çalışan şüpheliler S.G. ve F.Ç., görevliler tarafından fark edilerek yakalandı. Şüphelilerin alana TIR dorsesinde gizlice girmesini sağlayan sürücü Z.C. de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada FETÖ/PDY 'terör örgütü üyeliğinden' haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve kamu görevinden ihraç edilmiş oldukları tespit edilen S.G. ve F.Ç.'nin İtalya’ya gidecek olan yük gemileri aracılığıyla ülke dışına yasa dışı yollardan çıkmaya çalıştıkları tespit edildi.

TIR SÜRÜCÜSENE TESLİM ETMİŞ

Soruşturmanın devamında, FETÖ/PDY terör örgütü üyelerinin yurt dışına kaçmasını organize eden ve şüphelileri Gaziantep'ten Mersin’e getirerek burada TIR sürücüsüne teslim ettiği anlaşılan H.E., Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde gözaltına alınarak Mersin'e getirildi. H.E.'nin irtibatta olduğu Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nda hizmetli olarak çalışan E.Ç. ise Ankara'da gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden  şüpheli S.G., F.Ç., TIR'ın sürücüsü Z.C. ve kaçışı organize eden H.E. tutuklanırken, E.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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