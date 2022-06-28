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Lise öğrencileri elektrikli arabayla TEKNOFEST yarışlarına katılacak

Lise öğrencileri elektrikli arabayla TEKNOFEST yarışlarına katılacak
Osmaniye'de 5 lise öğrencisinin öğretmenlerinin gözetiminde 40 günde yaptığı elektrikli araba, tek şarjla 70 kilometre yol yapabiliyor.
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