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Lise öğrencileri elektrikli arabayla TEKNOFEST yarışlarına katılacak
Lise öğrencileri elektrikli arabayla TEKNOFEST yarışlarına katılacak
Osmaniye'de 5 lise öğrencisinin öğretmenlerinin gözetiminde 40 günde yaptığı elektrikli araba, tek şarjla 70 kilometre yol yapabiliyor.
28 Haziran 2022 Salı 09:16
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.