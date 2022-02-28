Liseli kız, 'seni kaçıracağım' diyeni köy meydanında öldürdü

KARS'ta, 17 yaşındaki lise öğrencisi A.E. adlı kız, kendisini "Seni kaçırıp, evleneceğim" diye rahatsız ettiğini iddia ettiği Birdal Doğan'ı (40) köy meydanında tabancayla vurup, öldürdü.