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Liseli Muhammet, 1,5 ayda insansız kara aracı üretti

Ordu’da lise öğrencisi Muhammet Hakkı Genç (16), 1,5 aylık çalışması sonucu, askeri operasyon ve arama-kurtarma çalışmalarında kullanılabilecek, 3 kilometre hızla hareket eden uzaktan kumandalı, 3 tekerlekli insansız kara aracı üretti.
Liseli Muhammet, 1,5 ayda insansız kara aracı üretti

Ordu TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Otomasyon Bölümü 10’uncu sınıf öğrencisi Muhammet Hakkı Genç, insansız kara aracı yapmaya karar verdi. Öğretmenleriyle konuşan Genç, aracıyla ilgili proje hazırladı. Genç, telefondan kontrolü sağlanarak tasarlanan aracın, daha sonra elle kontrollü sistemine yoğunlaştı. Yaklaşık 1,5 ay süren çalışma sonrası askeri operasyon ve arama-kurtarma çalışmalarında kullanılabilecek, pille çalışan, kamerayla anlık görüntü alıp, saatte 3 kilometre hızla hareket eden uzaktan kumandalı, 3 tekerlekli mini aracı üretti.

Genç, "Bu aracı yapmam yaklaşık 1,5 ay sürdü. Adım adım öğrene öğrene ilerledik. İlk başta telefondan kontrol etmeyle başladım. Sonunda da ele geçti. Amacımız tamamen yerli imkanlarla bunu yapabilmekti. Aracım bileşke kuvvetle hareket ediyor. Buna bir nevi insansız kara aracı diyebiliriz.  

Üzerindeki baskı plaketi arkadaşıma söyledim ve kendisi çıkarttı. Daha sonra hocamız motor sürücüsü üretti. Selçuk Bayraktar ve ekibinin geliştirdiği Deneyap kartları kullandık. Aracımda iki tane, elimde de bir tane olmak üzere toplamda üç tane kart bulunuyor. Bu kartın üzerinde bulunan imu sensörü sayesinde elimin x, y ve z koordinatlarını algılayıp ona göre bize hareket çekiyor diyebiliriz.

Pilleri de dışarıdan aldık. Üzerindeki Deneyap kart sayesinde aracımın hem görüntüsünü alıyorum, hem de kontrollünü sağlıyorum. Üzerinde bulunan kamerasıyla görüntüyü anlık olarak bilgisayarımdan alabiliyorum” diye konuştu.

'İNSAN CANINI GÜVENE ALIYOR'

Aracının riskli alanlarda insan canını riske atmadan kullanılabildiğini belirten Genç, “Bu aracımızın amacı; bir yerden bir yere, hiçbir insanın canı tehlikede olmadan bir şeyler taşıyabilmektir. Üzerinde bulunan kamerası sayesinde anlık olarak görüntü alabilmemiz bizim için çok büyük bir avantaj zaten. Bunun sayesinde hiçbir risk olmadan aracımızı kontrol edebiliyoruz. Herhangi bir kapalı alana ben aracımı yolluyorum, içerde ne oluyor, ne bitiyor, girip çıkılabilecek yerlere bakıyorum. Bir askeri operasyon olacak. İçerde ne olup bittiğine dair görüntü alınması gerekiyor. Bunu siz oraya götürerek oranın görüntüsünü alıyorsunuz ve böylelikle ne tür ekipmanlar kullanılabileceğini önceden kestirip, işinizi halledebiliyorsunuz. Bu aracı siz alıp evinize götürürseniz, içerisinde depolama haznesi bulunduğu için evrak işlerini, kurye olayını tamamen ortadan kaldırılabilir" dedi.

Genç, üzerinde depo haznesi bulunan daha büyük bir araç için çalışma yaptıklarını da kaydederek, "Bunun daha büyüğünü yaparak depolama haznesi koyacağız ve içerisine askeri mühimmat ya da başka bir şey olur hiçbir insanın canı tehlikeye atılmadan ulaştırabilmeyi sağlamak. Altı tekerlekli 80 santimetre boyunda, 40 santimetre eninde, 20 santimetre de yüksekliği bulunan bir başka modelini yapıyoruz” ifadeleri kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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