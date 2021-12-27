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Liseliler “Feda”da gözyaşlarını tutamadı 

“Feda” oyunu Kahramankazan’da öğrencilerle buluştu
Liseliler “Feda”da gözyaşlarını tutamadı 

Kahramankazan Belediyesi, 1. Dünya Savaşı yıllarında Osmanlı Ordusu’nun ve Mehmetçiğin yaşadığı olayları konu alan “Feda/Bir Yürek Yangını” isimli tiyatro oyununu ilçedeki lise öğrencileriyle buluşturdu. Oyunu izleyen liseliler duygu dolu anlar yaşarken, bazı öğrencilerin gözyaşlarına hakim olamadıkları görüldü. 
Kahramankazan Belediyesi’nce, yeni nesillerin 1. Dünya Savaşı’nda ve Kurtuluş Savaşı öncesindeki yıllarda Osmanlı Devleti’nde yaşanan olayları daha iyi anlamaları için anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. 

3 günde 3 bin öğrenci izledi

Belediye bu kapsamda, Osmanlı Ordusu’nun ve Mehmetçiğin savaş yıllarında yaşadığı olayları konu alan “Feda/Bir Yürek Yangını” isimli tiyatro oyununu lise öğrencileriyle buluşturdu. “Feda/Bir Yürek Yangını”, Filistin Cephesi’ne asker ve silah taşıyan trene 1917’de Haydarpaşa Tren Garı'nda yapılan bombalı saldırı ile o dönemde Osmanlı Ordusu ve Mehmetçiğin yaşadığı olayları konu alıyor. Kahramankazan 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi'nde sahnelenen oyuna öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. 3 gün boyunca farklı seanslarla sahnelenen oyunu yaklaşık 3 bin öğrenci izleme fırsatı buldu. Oyunu büyük bir dikkatle izleyen öğrenciler zaman zaman duygu dolu anlar yaşadı. Bazı öğrencilerin gözyaşlarına hakim olamadıkları görüldü. Öğrenciler oyun sonunda oyuncuları ayakta alkışladı. Tiyatro oyuncularına oyun sonunda plaket takdim edildi. 

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“Daha iyi anlama fırsatı yakaladılar”

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, böylesine anlamlı bir oyunu öğrencilerle buluşturmaktan dolayı son derece mutlu olduklarını belirterek, belediye olarak gelecek nesillere tarihimizi anlatma noktasında birçok etkinlik ve projeye imza attıklarını söyledi. Veda’nın da bu kapsamda Kahramankazan’da sahnelendiğini ifade eden Oğuz, “Geleceğimiz, yarınlarımız olan öğrencilerimiz bu oyunla o yıllarda yaşanan olayları daha iyi anlama fırsatı yakaladı. Sanat, kültür ve tarih alanındaki etkinliklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu. 

Oyunda rol alan oyuncu Kemalettin Caymaz da, "Bu oyunla çocuklarımızın geçmişlerini öğrenerek bugünü daha iyi anlamalarını hedefliyoruz. İlk kez işlenen tarihi, gerçek bir olay. İzleyiciden çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor" dedi.

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