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LÖSEV'den lösemi hastası Zeynep'e moral ziyareti

LÖSEMİLİ Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) üyeleri, Ankara'da 1 yıldır lösemi ile mücadele eden Zeynep Levent'i (4) bando eşliğinde palyaçolarla ziyaret edip, oyuncak hediye etti.
LÖSEV'den lösemi hastası Zeynep'e moral ziyareti

Ankara'da yaşayan Ayhan-Deniz Levent çifti, 5 çocuğundan en küçükleri Zeynep'i geçen yıl bacaklarındaki ağrı şikayetiyle Ankara Şehir Hastanesi'ne götürdü. Hastanede yapılan testlerde Zeynep'e lösemi tanısı konuldu. 1 yıldır lösemi ile mücadele eden Zeynep’in en büyük destekçisi LÖSEV oldu. LÖSEV, Ankara'da tedavisi devam eden Zeynep'i ailesiyle oturduğu evde ziyaret etti. LÖSEV üyeleri, bando takımı eşliğinde ve çizgi film karakterlerinin kostümleri ile Zeynep’in oturduğu evin önünde moral etkinliği düzenledi. LÖSEV üyeleri, Zeynep ile şarkılar eşliğinde oyunlar oynayarak, ona oyuncak hediye etti.

'1 YILDIR MÜCADELE EDİYOR'
Baba Ayhan Levent, Zeynep'in lösemi olduğunu duyduğunda çok üzüldüğünü belirterek, "Hastalığı geçen yıl başladı. Yürüyemiyordu. Halsizlik başladı. Doktora götürdük, kan değerleri düşük çıktı. Şehir Hastanesi’ne sevk ettiler. Doktorlar test ettiler. İlik kanseri olduğunu öğrendik. Zeynep 1 senedir bu hastalıkla mücadele ediyor. Hastalığa yakalanmadan önce pazarcıydım. Geçen yıl Kurban Bayramı'nda halsizliği başladı. O gün bu gündür pazarı bıraktım, çalışmıyorum hastalığını öğrendiğimden beri. Hastanede ben ilgileniyorum" dedi.
Anne Deniz Ayhan ise Zeynep'in iyileşmesini dört gözle beklediğini ifade ederek, "LÖSEV istediği oyuncakları getirdi. Allah razı olsun. Yeter ki yavrum iyileşsin başka bir şey istemiyorum" diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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