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LPG ve motorindeki indirim pompaya yansıyacak

Son dakika haberi: LPG'de bu gece yarısından geçerli olmak üzere gerçekleşecek 1,72 liralık indirimin 72 kuruşu, motorinde ise 45 kuruşluk indirimin 5 kuruşu pompa fiyatlarına yansıyacak.
LPG ve motorindeki indirim pompaya yansıyacak

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, motorinde 40 kuruş, LPG'de ise 1 lira ÖTV'deki kaybın giderilmesinde kullanılacak.

Benzine gelecek 41 kuruşluk indirimin tamamı ise ÖTV'nin yerine konulmasında kullanılacak.

İNDİRİM SONRASI FİYATLAR

İndirimlerin ardından LPG'nin litre fiyatı Ankara'da ortalama 8,75 liradan 8,03 liraya, İstanbul'da ortalama 8,70 liradan 7,98 liraya ve İzmir'de 8,58 liradan 7,86 liraya inecek.

Motorinin litre fiyatı ise Ankara'da ortalama 11,53 liradan 11,48 liraya, İstanbul'da ortalama 11,47 liradan 11,42 liraya ve İzmir'de 11,55 liradan 11,50 liraya düşecek.

Akaryakıt fiyatlarında 2018 mayıs ayı ortasında eşel mobil sistemine geçilmiş ÖTV destekleriyle zamlar tüketiciye yansıtılmamıştı. Eşel mobil sistemiyle devletin akaryakıt fiyatlarını sabit tutmak için bu yıl sonu itibarıyla feragat ettiği rakamın 60 milyar liranın üstünde olacağı hesaplanıyor.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Türkiye'de LPG ürün fiyatlaması ise Cezayir'de bulunan Sonatrach piyasa fiyatları takip edilerek yapılıyor.

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