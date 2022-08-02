Luan Peres: Çok güzel bir yıl olacağını düşünüyorum

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Luan Peres, "Sahada mücadele ve savaşmak hiçbir zaman eksik olmayacak. Bu sene bütün maçlarımızı kazanma parolasıyla lige başlıyoruz. Çok güzel bir yıl olacağını düşünüyorum. " dedi.

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Luan Peres, Fenerbahçe Televizyonu'na açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli takıma transfer süreci, kariyeri ve hedefleriyle ilgili konuşan Brezilyalı defans oyuncusu, yeni sezonla ilgili düşüncelerini de aktardı.

Luan Peres'in açıklamaları şu şekilde:

ZOR BİR MAÇ OLACAK. GRUPLARA KALMAK İSTİYORUZ

"Zor bir maç olacak ama biz her maça elimizden geldiğince en iyi şekilde hazırlanıp odaklanmalıyız. Kazanmak için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Bu maç farklı olmayacak çünkü elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Gruplara kalmak istiyoruz, hedeflerimizden biri o turnuvada gidebildiğimiz kadar ileri gitmek. Türkiye Ligi'ndeki hedefimizi de unutmamamız lazım. Türkiye Ligi'ndeki şampiyonluk en önemli hedeflerimizden biri.

"ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ"

Hedefimiz tabii ki şampiyonluk. Bu takım her sezona şampiyon olma parolasıyla başlar. Şampiyon olmak istiyoruz, bu seneki hedefimiz bu. Bunun için çalışmalarımızı en iyi şekilde sürdürüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"BURASI BÜYÜK BİR KULÜP, ETKİLEYİCİ TESİSLERİMİZ VAR"

Buraya geldiğim ilk andan itibaren çok iyi hissediyorum. Çok iyi karşılandım. Şimdiden iyi adapte oldum diyebilirim. Şehri de çok beğendim. Daha henüz tanımıyorum ama gördüğüm kadarıyla çok büyük bir şehir ve yapacak çok şey var. Burası büyük bir kulüp, etkileyici tesislerimiz var. İlk maçıma çıkmak için sabırsızlanıyorum.

"FENERBAHÇE'NİN BANA OLAN İLGİSİNİ DUYDUĞUMDA ÇOK MUTLU OLDUM"

Fenerbahçe'nin bana olan ilgisini duyduğumda çok mutlu oldum. Menajerim benimle iletişime geçti ve Fenerbahçe'nin benimle ilgilendiğini söyledi. Ben de 'Oraya gitmeyi çok isterim.' dedim. Yaklaşık 3 hafta süren bir süreçti ve sonunda da işler istediğimiz gibi gitti. Süreç boyunca sürekli menajerime soruyordum, o da bana iyi gittiği yönünde bilgiler veriyordu. En sonunda olumlu sonuçlandı, ben de çok mutlu oldum. O sırada eski takımımla İngiltere'de kamptaydık. Hemen Fransa'ya gittim, eşyalarımı topladım ve buraya geldim.

"ÇOK YOĞUN BİR ŞEKİLDE ÇALIŞIYORUZ"

Bu sene takvim sebebiyle, Dünya Kupası sebebiyle farklı bir sezon olacak ama bu bizim çalışmalarımızı etkilemeyecek, bizim için farklı bir durum olmayacak. Çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz ve çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu sene şampiyon olmak istiyoruz, oynayacağımız maçların hepsini kazanmak istiyoruz.

"BREZİLYA'DA FENERBAHÇE'Yİ VE FENERBAHÇE'NİN TARİHİNİ HERKES ÇOK İYİ BİLİYOR"

Türkiye Ligi'ni gelmeden önce de takip ediyordum. Türkiye'de taraftarlar futbola aşık, takımlarına çok tutuklu bir şekilde bağlılar. Çok fanatik taraftarlar var. Brezilya'da Fenerbahçe'yi ve Fenerbahçe'nin tarihini herkes çok iyi biliyor. Burada oynayan Brezilyalıları ve onların neler başardığını herkes biliyor. Taraftarlarımız çok fanatik ama bunun yanında sayıca çok büyük bir taraftar kitlesine sahibiz. Bu da beni buraya gelirken motive eden etkenlerden biri oldu.

"BURAYA GELEN BAŞKA BİR BREZİLYALI OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Buraya gelmeden önce Arao ile konuştum sadece. Kendisi benden birkaç hafta önce buraya gelmişti. Zaten kulübü, kulübün büyüklüğünü ve taraftarları biliyordum. Ben ona daha çok şehirle ilgili sorular sordum. Daha önce oynamış Brezilyalılarla iletişime geçemedim çünkü iletişim bilgileri bende yok. Tabii ki hepsini çok iyi tanıyorum ki burada yanı başımızda duvarda Alex, Cristian Baroni, Deivid ve diğer Brezilyalıları görüyoruz. Ben de buraya gelen başka bir Brezilyalı olduğum için çok mutluyum. Onlar gibi tarih yazmak istiyorum.

"KAYBETMEYİ HİÇ SEVMEM. SAHADA HER ŞEYİMİ VERMEK İSTERİM. HIRSLI, CESARETLİ VE İSTEKLİ BİR OYUNCUYUMDUR"

Her futbolcu her maçta elinden gelenin en iyisini yapmalı, takımı için sonuna kadar savaşmalı. Toplu ve topsuz oyunda elinden gelenin en iyisini yapmalı. Ben de kendimi bu şekilde tanımlayabilirim. Kaybetmeyi hiç sevmem. Sahada her şeyimi vermek isterim. Hırslı, cesaretli ve istekli bir oyuncuyumdur. Tabii ki sahada her zaman istediğiniz performansı sergileyemeyebiliyorsunuz, iyi gününüzde olamayabiliyorsunuz. Ama en azından iyi günümde olmadığımda bile bende eksik olmayacak bir şey var o da savaşmak. Böyle olunca da sahada telafi edebilmiş oluyorsunuz. Umarım bu sene bu şekilde kendimi gösterebilirim.

"TARAFTARLARIMIZIN BANA OLAN İLGİSİNE HER ZAMAN KARŞILIK VERMEYE ÇALIŞACAĞIM"

Sosyal medyada Twitter'ı kullanmıyorum, daha çok Instagram hesabımdan paylaşım yapıyorum. Buraya geldiğimde çok fazla takipçi beni ekledi. Bu da taraftarımızın ne kadar büyük ve sayıca fazla olduğunu gösteriyor. Sürekli bana desteklerini gösterdiler. Tabii ki hepsine cevap verebilmek mümkün değil. Birkaçına cevap yazdım, beğendiğim paylaşımlar oldu ama o kadar fazlaydı ki hepsine cevap vermem mümkün değil. Her zaman onların bana olan ilgisine karşılık vermeye çalışacağım. Önemli olan saha içerisinde bir cevap vermek, saha dışında konuşmaktan ziyade saha içerisinde mutlu edebilmek. Bunu yapmak en büyük dileğim.

"İYİ ENERJİNİN İYİ ŞEYLER GETİRDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Pozitif olmak, gülmek, mutlu olmak çok önemli. İyi enerjinin iyi şeyler getirdiğini düşünüyorum. Pozitif kalmak çok önemli. Tabii ki insanın her zaman pozitif olması mümkün değil. Negatif olduğunuz, saçma şeyleri kafanıza taktığınız zamanlar da olabiliyor. Ben böyle anlarda sakin kalmaya, işime odaklanmaya ve her zaman mutlu olmaya çalışıyorum.

"BURAYA GELDİĞİMDE BENİMLE AYNI DİLİ KONUŞAN İNSANLARLA ÇALIŞMA FIRSATI BULDUM. BU DAHA DA ÇOK EVİMDE GİBİ HİSSETMEMİ SAĞLIYOR"

Fransa'ya ilk gittiğimde de çekincelerimden biri buydu; aynı dili konuşmamaktan dolayı sıkıntı yaşayıp yaşamayacağımdı. Orada da Brezilyalı takım arkadaşlarım oldu, oradaki teknik ekip de benimle aynı dili konuşuyordu. Dolayısıyla hiç problem yaşamamıştım. Buraya geldiğimde daha fazla benimle aynı dili konuşan insanla çalışma fırsatı buldum; hem futbolcular hem teknik ekibimiz hem de hocamız... Çok fazla aynı dili konuştuğum insan var. İspanyolca dilinde kolay bir şekilde anlayıp iletişim kurabiliyorum. Bu beni daha da çok evimde hissetmemi sağlıyor. Aynı dili konuşacak çok insanın olmasının oyunculara çok yardımı oluyor.

"YENİ BİR KÜLTÜRE GİRDİĞİM ZAMAN ORANIN YEMEKLERİNİ KEŞFETMEYİ ÇOK SEVİYORUM"

Evde olmayı, dinlenmeyi, video oyunları oynamayı, film izlemeyi çok seviyorum. Akşam yemeği için dışarı çıkmayı, yeni restoranlar keşfetmeyi, yeni bir kültüre girdiğim zaman oranın yemeklerini keşfetmeyi çok seviyorum. Hiç şüphe yok ki burada da aynısını yapacağım. Brezilya'da kolay bulunabildiği için Arap yemeklerine hakimim. Burada da aslında benzerlikler olduğunu düşünüyorum. Türk yemeklerini seveceğimi düşünüyorum.

"TARAFTARLARIMIZ EMİN OLSUNLAR Kİ BİZ BU SEZONA EN İYİ ŞEKİLDE HAZIRIZ"

Taraftarlarımıza şunu söylemek istiyorum; öncelikle bana göstermiş oldukları sevgi ve saygı için teşekkür ediyorum. Aynı şekilde benim tarafımdan da onlara karşı saygı hiçbir zaman eksik olmayacak. Sahada mücadele ve savaşmak hiçbir zaman eksik olmayacak. Bu sene bütün maçlarımızı kazanma parolasıyla lige başlıyoruz. Çok güzel bir yıl olacağını düşünüyorum. Emin olsunlar ki biz bu sezona en iyi şekilde hazırız."