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Lübnan Başbakanı Necip Mikati Ankara'ya geldi

Lübnan Başbakanı Necip Mikati, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi.
Lübnan Başbakanı Necip Mikati Ankara'ya geldi

Başbakan Mikati ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak, saat 14.30'da Esenboğa Havalimanı'na indi.

Mikati'yi havalimanında Ankara Vali Vekili Murat Soylu, Ankara Belediye Başkan Vekili Sait Atalay, Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdür Vekili Tunca Özçuhadar, Ankara İl Jandarma Komutan Yardımcısı Hikmet Uz, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy ve diğer yetkililer karşıladı.

Türkiye temasları kapsamında Anıtkabir'e ziyarette bulunacak Mikati, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edilecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek heyetler arası görüşmenin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Mikati ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra Doğu Akdeniz ve Orta Doğu başta olmak üzere güncel, bölgesel ve uluslararası meselelerin ele alınması öngörülüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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