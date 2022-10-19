  • BIST 3.841,56
  • Altın 987.294
  • Dolar 18.578
  • Euro 18.3039
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 13 °C
»

Lübnan'da Türk askerinin görev süresi 1 yıl daha uzatıldı

Lübnan'da bulunan Türk askerinin görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Meclis'te kabul edildi.
Lübnan'da Türk askerinin görev süresi 1 yıl daha uzatıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Lübnan'daki görev süresinin 1 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulmuştu.

TBMM Başkanlığı'na sunulan tezkere, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) kapsamında TSK'nın görev süresi, ikili ilişkiler ve bölgedeki güvenlik şartları dikkate alınarak hazırlandı.
Kabul edildi

Lübnan'da bulunan Türk askerinin görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Yetki Cumhurbaşkanı Erdoğan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, 31 Ekim 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere TSK'nın Lübnan'da 1 yıl daha görevlendirilmesine ilişkin yetki verilecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • CHP, 29'uncu maddeyi AYM'ye taşıdı19 Ekim 2022 Çarşamba 00:43
  • Ankara'da çiftçilere 250 ton tohum desteği19 Ekim 2022 Çarşamba 00:43
  • Binali Yıldırım: Gençlerin enerjisi, Türkiye'nin güvencesidir19 Ekim 2022 Çarşamba 00:42
  • "Yunanistan'la sorunların diyalogla çözüleceğine inanıyoruz"19 Ekim 2022 Çarşamba 00:41
  • Manisa'da zincirleme kaza: 24 yaralı18 Ekim 2022 Salı 23:55
  • Elazığ'da 3.5 büyüklüğünde deprem18 Ekim 2022 Salı 23:54
  • Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak18 Ekim 2022 Salı 23:53
  • Bakan Dönmez'den Bartın açıklaması: Aykırılık bulunmadı18 Ekim 2022 Salı 15:41
  • Ege Denizi'nde art arda depremler: Çevre illerde hissedildi18 Ekim 2022 Salı 14:00
  • Çanakkaleli balık avcısı zıpkınla 50 kilogramlık dev akya yakaladı18 Ekim 2022 Salı 13:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti