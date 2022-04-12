  • BIST 2.449,11
  • Altın 922.613
  • Dolar 14.6588
  • Euro 15.9362
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 6 °C
  • Konya 3 °C
»

Lübnan'ın Sayda kentindeki patlamada bir kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentine bağlı Benaful Belediyesi yakınındaki Emel Hareketi ofisine ait bir merkezde meydan gelen patlamada en az bir kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı belirtildi.
Lübnan'ın Sayda kentindeki patlamada bir kişi öldü, 7 kişi yaralandı

İran'a bağlı el-Alem televizyon kanalı, patlamanın oldukça güçlü olduğunu ve beldede büyük paniğe yol açtığını bildirdi.

Patlamanın Benaful Belediyesi yakınında Emel Hareketi ofisine ait bir izci merkezinde olduğu ifade edildi.

Sosyal medyada, patlamanın meydana geldiği yer ile yaralıları hastaneye taşıyan ambulanslara ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Öte yandan Katar merkezli Aljazeera televizyonu, patlamada ölen kişinin Benaful Belediye Başkanı'nın oğlu olduğunu, patlamada Benaful Belediyesi'nin tamamen yıkıldığını, çevre binalarda da büyük hasar meydana geldiğini aktardı.

Olayla ilgili Lübnan resmi makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • California'lı elektrik şirketi orman yangınlarının tazmini için 55 milyon dolar daha ödeyecek12 Nisan 2022 Salı 09:32
  • Çin'de 24 bin 567, Hong Kong'da 1407 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi12 Nisan 2022 Salı 09:31
  • Japonya'dan, Putin'in kızları dahil 398 kişinin mal varlıklarını dondurma kararı12 Nisan 2022 Salı 09:31
  • AB, Mali ordusuna yönelik eğitim misyonlarını askıya aldı12 Nisan 2022 Salı 09:30
  • Etiyopya'da Boeing 737 Max tipi uçaklar yeniden havalanmaya başladı12 Nisan 2022 Salı 09:30
  • ABD Dışişleri Bakanlığı, Şanghay’daki personeline kentten ayrılma talimatı verdi12 Nisan 2022 Salı 09:29
  • Fas ile İspanya arasında deniz yolcu taşımacılığı başlıyor12 Nisan 2022 Salı 09:29
  • Tarım Bakanı Kirişci: Üretimde rekor kırdık şeker fazlasıyla yeter12 Nisan 2022 Salı 09:28
  • Lübnan'ın Sayda kentindeki patlamada bir kişi öldü, 7 kişi yaralandı12 Nisan 2022 Salı 09:28
  • Zelenskiy: Rusların işgal ettikleri toprakları mayınlarla doldurması savaş suçu kabul edilmeli12 Nisan 2022 Salı 09:27
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti