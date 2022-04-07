  • BIST 2.338,54
  • Altın 913.351
  • Dolar 14.7519
  • Euro 16.0615
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 15 °C
»

Lucesculu Dinamo Kiev, Ukraynalı yetimler için Galatasaray'la karşılaşacak

Ukrayna Premier Lig takımlarından Dinamo Kiev'in teknik direktörü Mircea Lucescu, Rusya-Ukrayna savaşında yetim kalan çocuklar yararına Galatasaray ile İstanbul'da 14 Nisan Perşembe günü maç yapacaklarını söyledi.
Lucesculu Dinamo Kiev, Ukraynalı yetimler için Galatasaray'la karşılaşacak

Daha önce Türkiye A Milli Futbol Takımı ile Galatasaray ve Beşiktaş'ı da çalıştıran Rumen teknik direktör, savaşın çıkmasının ardından ülkesine dönerek Bükreş'ten Dinamo Kiev'i koordine etmeye başlamıştı.

76 yaşındaki teknik adam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, antrenörlük hayatının en zor ve dramatik anlarını yaşadığını ifade ederek, "Bu yaşıma kadar böyle acı bir tecrübe yaşamamıştım. Şimdi futboldan daha çok Romanya'ya ve Polonya'ya akın akın gelen bu çaresiz mülteciler ile onların çocukları için ne yapabileceğimi düşünüyorum." dedi.

Dinamo Kiev'in 12 Nisan'da Polonya'da Legia Varşova ile "Barış için maç" sloganıyla karşılaşacağını aktaran Luecscu, ardından İstanbul'a geleceklerini ve 14 Nisan'da Nef Stadı'nda Galatasaray ile hayır maçına çıkacaklarını kaydetti.

Burak Elmas'a büyük övgü
Dinamo Kiev'in bu maçlardan elde edeceği tüm gelirin Ukraynalı yetim çocuklara aktarılacağının altını çizen Rumen teknik adam, "Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas'a bu özel maçı kabul ettiği için minnettarım. Ukraynalılar ve Dinamo Kiev taraftarları onun bu jestini unutmayacak. Başkan bizi kırmadı ve maç teklifimizi kabul etti. Avrupa'nın dev kulüplerine maç teklifi sunduğumuzda çeşitli bahaneler öne sürdüler. Galatasaray ise bize kapısını açtı. Sarı-kırmızılı camiaya çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İstanbul'daki maçın verilecek barış mesajı ve toplanacak yardım için çok önemli olduğunu kaydeden tecrübeli teknik adam, "Türkiye'de yıllarım geçti ve Türk milletinin nasıl yardımsever olduğunu iyi biliyorum. Değerli Türk futbolseverlerin Galatasaray-Dinamo Kiev maçına Ukraynalı yetimleri düşünerek gelmesini istiyorum. Sloganımız 'Barış için maç' olacak. Tribünlerin tıklım tıklım dolması gerekiyor. Türk insanı, mazlumun yanında olduğunu bir kez daha gösterecektir." ifadelerini kullandı.

"Futbol ile acılara merhem olmak istiyoruz"
Ukrayna'da büyük bir insanlık dramının yaşandığını, insanların evsiz kaldığını, mülteci olarak yollara düştüğünü, özellikle çocukların bu savaşın en büyük mağduru olduğunu belirten Lucescu, yapacakları maçlarla dünya kamuoyunun dikkatini çekmek istediklerini vurguladı.

Ülkede insanların son iki aydır kabus yaşadığını dile getiren Lucescu, "Yapacağımız futbol maçlarıyla bu acılara merhem olmak istiyoruz. Bu savaş elbet sona erecek. Sporun bu karamsar ortamda birleştirici, onarıcı bir unsur olduğunu düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Trabzonspor, Gaziantep FK hazırlıklarını sürdürdü06 Nisan 2022 Çarşamba 21:11
  • Toprak Razgatlıoğlu sezona İspanya'da başlayacak06 Nisan 2022 Çarşamba 13:43
  • Alperen Şengün'ün 'double-double'ı Rockets'ın galibiyetine yetmedi06 Nisan 2022 Çarşamba 11:32
  • Türkiye Motokros Şampiyonası'nda heyecan Afyonkarahisar'da başlayacak06 Nisan 2022 Çarşamba 11:15
  • Şampiyonlar Liginde gecenin sonuçları: Manchester City, Atletico Madrid'i yendi06 Nisan 2022 Çarşamba 10:33
  • Şampiyonlar Liginde gecenin sonuçları: Manchester City, Atletico Madrid'i yendi06 Nisan 2022 Çarşamba 09:32
  • Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına devam etti05 Nisan 2022 Salı 20:36
  • Çaykur Rizespor, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı05 Nisan 2022 Salı 18:39
  • UEFA, hakem Halil Umut Meler'i Feyenoord-Slavia Prag maçında görevlendirdi05 Nisan 2022 Salı 15:38
  • TFF Yönetim Kurulu üyeleri Erhan Kamışlı ve Alkın Kalkavan istifa etti05 Nisan 2022 Salı 15:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti