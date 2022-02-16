Macar Büyükelçi Matis: Önümüzdeki seneler boyunca Avrupa ekonomisinin motoru V4 ülkeleri olacak

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Macaristan, Çekya, Slovakya ve Polonya'nın oluşturduğu Vişegrad Dörtlüsü'nün (V4) gelecek yıllarda Avrupa ekonomisinin motoru olacağını söyledi.

Büyükelçi Matis, V4'ün 31. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

V4 ülkelerinin, kurulduğu 1991'den önce komünist sistemle yönetildiğini anımsatan Matis, "Komünizm altından çıkmak çok kolay değil. Bu nedenle ülke yöneticileri anladılar ki iş birliğiyle bu yolda ilerlemek çok kolay olur. Bir yandan Avrupa Birliği'ne (AB) öbür yandan da NATO'ya girme hedeflerini koydular. Ülkelerimiz AB'ye 2004'te hep beraber girdiler, bugünlerde de dördümüz de NATO üyesiyiz." diye konuştu.

Matis, V4 ülkelerinin başta dış politika ve ekonomi alanlarında olmak üzere iş birliğinin devam ettiğini anlattı.

Komünizm sonrasında dört ülkede de birçok eksikliğin bulunduğunu kaydeden Matis, "O eksikleri gidermek için beraber çalıştık ve Batı Avrupa'nın yaşam standartlarına gelmek istedik. 31 sene boyunca çok önemli mesafe katettik." dedi.

Matis, V4 ülkelerinin ekonomik alanda faaliyetlerinin çok önemli olduğuna dikkati çekerek şunları söyledi:

"Görüyoruz ki Batı Avrupa'da ekonomik gelişme ciddi şekilde yavaşladı ama Orta Avrupa'nın kalbi olan V4 ülkelerinde genel olarak ekonominin, ticaretin gelişmesi çok daha hızlı oluyor. Şunu da her analizde görüyoruz ki önümüzdeki senelerde bu durum farklı olmayacak. Yani önümüzdeki seneler boyunca Avrupa ekonomisinin motoru V4 ülkeleri olacak."

"V4 ülkelerinin Almanya'yla ticareti, Almanya-Fransa arasındaki ticaretin iki katı"

Matis, V4'ün çok fazla dış yatırım çektiğine de işaret ederek Avrupa'daki otomobil üretiminin çok ciddi oranda V4 ülkelerinde gerçekleştiğini söyledi.

Yapılan hibe, destek ve teşvik konusundaki çalışmaların önemine işaret eden Matis, V4'ün hem Uzak Doğu'dan hem de Avrupa'dan yatırım çektiğini belirtti.

V4 ülkelerinin tek tek küçük ülkeler olsalar da grup halinde büyük bir nüfusa ve etkiye sahip olduğunun altını çizen Matis, şunları kaydetti:

"Bu 4 ülkenin nüfusunu topladığımızda Fransa kadar ediyor. Ekonomik olarak düşünürsek V4 ülkelerinin Almanya ile olan ticareti, Almanya-Fransa arasındaki ticaretin iki katı, Almanya-İtalya arasındaki ticaretin üç katı. Bu ülkeler hem ekonomik hem de siyasi anlamda iş birliğinde bulunduğunda, aynı şeyi söylediğinde herkesin dinlemesi gerekiyor. Bu bizim için önemli. Tek tek adım atmaktan ziyade beraber adım atmak bizim çok daha başarılı olabileceğimizi anlatıyor."

"V4+Türkiye formatını korumaya ve güçlendirmeye çalışıyoruz"

Matis, Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilime ilişkin değerlendirmede bulunarak bir savaş çıktığı takdirde bundan Ukrayna ve Rusya ile en çok V4 ülkelerinin etkileneceğini söyledi.

Konuya diplomatik çözüm bulunması gerektiğini belirten Matis, "Güçle savaşla hiçbir şekilde çözüm olmaz, daha fazla problem çıkar." değerlendirmesinde bulundu.

Matis, abartılı açıklamalar yerine bölge ülkelerini de göz önünde tutup, bölgenin sesinin duyulması gerektiğine işaret ederek "Uzak mesafeden bir şey söylemek, önemli ve ciddi açıklamalar yapmak çok kolay ama V4'ün isteği buna bir diplomatik çözüm bulmak." dedi.

V4 ülkelerinin, AB aday ülkelerinin AB'ye üyelik süreçlerini net bir şekilde desteklediğini söyleyen Matis, V4 dönem başkanı Macaristan'ın hazırladığı dönem başkanlığı programında ortaklık konusuna önem verdiğini ifade etti.

Bu kapsamda "V4+" formatının hayata geçirildiğini anlatan Matis, "8 sene önceki dönem başkanlığı sırasında V4+Türkiye formatı kuruldu. O günden beri de bunu korumaya ve güçlendirmeye çalışıyoruz. Türkiye anladı ki V4'ün önemi Avrupa'da, AB'de her geçen gün daha da artıyor." diye konuştu.

V4 ülkelerinin Türkiye ile ilişkilere önem verdiğini söyleyen Matis, V4'ün amacının hemfikir olunan konularda birlikte adım atmak olduğunu kaydetti.

Matis, hemfikir olunmayan konularda ise tarafların birbirine saygı duyduğunu, uzlaşılan konularda iş birliğinde bulunmanın V4 ülkelerini güçlendireceğini sözlerine ekledi.