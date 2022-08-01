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Macaristanlı çiftin altın bileklik hırsızlığı kamerada

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde dükkana girip altın bileklik çalan Macaristan uyruklu turist çifti, peşlerine düşen kuyumcu yakaladı. Hırsızlık anı kameraya yansırken, çift polise teslim edildi.
Macaristanlı çiftin altın bileklik hırsızlığı kamerada

Olay, öğle saatlerinde Balbey Mahallesi'ndeki kuyumcu dükkanında meydana geldi. Dükkana alışveriş bahanesiyle giren Macar Jozsa Atılla ile eşi Jozsa Rabeka Melinda, bilekliklere bakmak istedi. Çift, bir süre zincirleri ve bileklikleri inceledi. Dükkan sahibinin bakmadığı bir anda Jozsa Atılla, 6 bin TL değerindeki altın bilekliği avucunun içine koyup, cebine attı. Daha sonra ürünleri beğenmediğini söyleyen çift, dükkandan ayrıldı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

BAŞKA MAĞAZADA YAKALADI

Kuyumcu Emrah Kahraman, bilekliklerden birinin olmadığını fark etti. Kamera görüntülerini inceleyen Kahraman, bilekliğin çalındığını anladı. Dükkandan çıkıp peşlerine düşen Kahraman, turist çifti başka mağazada alışveriş yaparken yakaladı. Kuyumcu dükkanına getirilen çift, çağrılan Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Çiftin üzerinde yapılan aramada, altın bileklik ele geçirildi. Macaristanlı çift, gözaltına alınıp polis merkezine götürüldü.

'ŞİKAYETÇİ OLMAYALIM DİYE PARA TEKLİF ETTİLER'

Çifti yakalayıp polise teslim ettiğini belirten Emrah Kahraman, "Bir süre bileklikleri inceleyip, ayrıldılar. Ürünleri yerine koyarken eksik olduğunun farkına vardım. Görüntüyü inceleyince hırsızlığı fark ettim. Hemen peşlerine koşup, başka bir iş yerinde yakaladım. Şikayetçi olmamamız için para ve alışveriş teklif ettiler. Kabul etmedik. Kendilerinden şikayetçiyiz" dedi.

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