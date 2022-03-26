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Macron açıkladı: Türkiye ve Yunanistan ile ortak çalışacağız

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin Türkiye ve Yunanistan ile birlikte, Rus işgali altında olan Mariupol kentinden tahliye operasyonu gerçekleştireceklerini duyurdu.
Macron açıkladı: Türkiye ve Yunanistan ile ortak çalışacağız

Macron, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi.

400 bin nüfuslu Mariupol'de artık 150 bin kişinin kaldığını ve çok kötü şartlarda yaşadığını ifade eden Macron, "Mariupol kentini terk etmek isteyenler için Türkiye ve Yunanistan ile insani operasyon düzenleyeceğiz." dedi.

Macron, bunu mümkün olan en iyi şartlarda ve gelecek günlerde düzenleyeceklerini belirtti.

'PUTİN İLE GÖRÜŞECEĞİM'

Bu konuda Mariupol Belediyesi ile temas halinde olduklarını bildiren Macron, bu operasyon için Rusya ile müzakere edeceklerini ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 48-72 saat içinde bu konuyu telefonda görüşeceğini söyledi.

Macron, Putin'in Avrupa'ya satılan gazın ruble ile ödenmesi yönündeki talebinin karşılanmasının mümkün olmadığını ve imzalanan sözleşmelerin uygun olmadığını kaydetti.

Rusya'nın Paris Büyükelçisi'nin Avrupalılara ilişkin Twitter'daki paylaşımının kabul edilemez olduğunu aktaran Macron, "Bu bir hata ve düzeltildi. Umarım yeniden gerçekleşmez. Bir daha tekrarlanmamasını istedik." ifadelerini kullandı.

Twitter'da Avrupalılara ilişkin paylaşılan bir karikatür nedeniyle Rusya'nın Paris Büyükelçisi Alexey Meshkov, Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

Fransız basınındaki haberlerde, büyükelçiliğin Twitter'da paylaştığı karikatürde, diz çökmüş Avrupalıların, ABD'yi temsil eden kişi karşısında küçük düşürücü bir pozisyona konulduğu kaydedilmişti. Söz konusu paylaşım daha sonra silinmişti.

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