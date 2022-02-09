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Madagaskar'da Batsirai Kasırgası'nda ölenlerin sayısı 96'ya yükseldi

Hint Okyanusu'ndaki ada ülkesi Madagaskar'da etkili olan Batsirai Kasırgası nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 96'ya çıktı.
Madagaskar'da Batsirai Kasırgası'nda ölenlerin sayısı 96'ya yükseldi

Ikongo ilçesi Milletvekili Jean Brunelle Razafintsiandraofa, sosyal medyada yaptığı açıklamada, ülkenin doğusundaki Fitovinany bölgesinde yer alan ilçenin tamamen sular altında kaldığını belirtti.

Razafintsiandraofa, ilçede birçok evin yıkıldığını ve ölü sayısının 96'ya ulaştığını kaydetti. Ölü sayısı en son 20 olarak duyurulmuştu.

Ulusal Risk ve Afet Yönetimi Bürosu da hafta sonu ülkenin doğusundaki kıyı şeridine ulaşan Batsirai Kasırgası nedeniyle 70 bin 355 kişinin yerinden edildiğini bildirdi.

Kasırgadan en çok başkent Antananarivo'ya 530 kilometre mesafedeki Mananjary kentinin etkilendiği kaydedildi.

Uzmanlar, fırtınanın hızının kıyı şeridinde saatte 235 kilometreye ulaştığını, iç kesimlerde ise 110 kilometreye kadar düştüğünü belirtiyor.

Madagaskar'da geçen ay etkili olan "Ana" tropikal fırtınasında 55 kişi yaşamını yitirmiş, 110 bin kişi de yer değiştirmek zorunda kalmıştı.

Afrika'nın güneydoğusunda etkili olan Ana Fırtınası Madagaskar, Mozambik ve Malavi'de toplam 78 kişinin ölümüne neden olmuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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