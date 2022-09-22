  • BIST 3.282,16
  • Altın 984.064
  • Dolar 18.3608
  • Euro 18.1883
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 19 °C
»

Madalya avcısı müdür yeni hedefini belirledi: 70 madalya

Orta Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Çınar, başantrenörü olduğu Yıldız Kadın Boks Milli Takımı'na şu ana kadar uluslararası alanda 59 madalya kazandırdı.
Madalya avcısı müdür yeni hedefini belirledi: 70 madalya

 Yıldız Kadın Boks Milli Takımı sorumlu antrenörlüğünün yanı sıra Çankırı'nın Orta ilçesinde Gençlik ve Spor Müdürü olan Ahmet Çınar, 59 olan madalya sayısını Avrupa Şampiyonası'nda 70'e çıkarmak istiyor.

Yaklaşık 32 yıldır boksla uğraşan Çınar, Türkiye ve uluslararası alanda bugüne kadar sorumlu olduğu takımlardaki sporculara, 269 madalya kazandırdı.

İtalya'da 25 Eylül'de başlayacak Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan Yıldız Kadın Boks Milli Takımı, başantrenör Ahmet Çınar gözetiminde Türkiye Boks Federasyonu Kadıdağı Kamp Merkezi'nde, hazırlıklarını sürdürüyor.

Sorumlu olduğu Yıldız Kadın Boks Milli Takımı'na bu güne kadar uluslararası maçlarda 59 madalya kazandıran Çınar'ın hedefi İtalya'da madalya sayısını 70'e çıkarmak.

Çınar, AA muhabirine, 2003 yılından beri boks milli takımında çeşitli kademlerde görev yaptığını söyledi.

Son 10 yıldır Yıldız Kadın Boks Milli Takımı'nın sorumlu antrenörü olduğunu belirten Çınar, "Milli takımda 12 altın, 14 gümüş ve 33 bronz madalya olmak üzere toplam 59 madalya kazandık." dedi.

"Çankırı'dan milli takıma 24 boksör kazandırdım"

İdari görevinin de olduğuna işaret eden Çınar, şunları kaydetti:

"Çankırı'nın Orta ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürü olarak görev yapıyorum. İki görevi birlikte yürütüyorum. Çankırı'da boks il temsilcisiyim. Çankırı'dan milli takıma 24 boksör kazandırdım. Avrupa, dünya derecesi yapmış sporcuları Türk Milli Takımı'na kazandırdık. Bu sayede Çankırı'dan 33 altın, 48 gümüş ve 129 bronz olmak üzere toplamda 210 Türkiye ve uluslararası derece kazandık."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Meteoroloji'den bir uyarı daha: Beklenen yağış sele dönüştü22 Eylül 2022 Perşembe 09:00
  • Gezgin arıcı "en iyi bal" için kovanlarıyla il il dolaşıyor21 Eylül 2022 Çarşamba 13:11
  • Karadeniz ve Akdeniz için fırtına, Marmara için sağanak uyarısı21 Eylül 2022 Çarşamba 13:09
  • Çoban uyudu, küçükbaş sürüsü derede mahsur kaldı21 Eylül 2022 Çarşamba 10:47
  • Meteoroloji'den uyarı: Kuvvetli sağanak günlerce sürecek21 Eylül 2022 Çarşamba 10:40
  • Hatay'da sağanak etkili oluyor21 Eylül 2022 Çarşamba 10:05
  • Emekli öğretmen bisikletiyle günlük 40 kilometre yol katediyor20 Eylül 2022 Salı 14:31
  • Mersin'de yumurtalarından çıkan deniz kaplumbağası yavruları suyla buluştu20 Eylül 2022 Salı 14:23
  • Bir asrı deviren asker arkadaşları, 70 yıl sonra özlem giderdi20 Eylül 2022 Salı 09:56
  • Hafız Ali Şahin Hoca Hakk'a yürüdü20 Eylül 2022 Salı 09:39
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti