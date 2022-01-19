Madde bağımlısı ailesiyle tartışınca evi ateşe verdi

BURSA'da madde bağımlısı olduğu iddia edilen Ali Y. (37), birlikte yaşadığı ailesiyle tartışınca evi ateşe verip kaçtı. Alevlerin bitişikteki eve de sıçradığı yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Polis Ali Y.’yi yakalamak için çalışma başlattı.