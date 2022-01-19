  • BIST 2.042,08
  • Altın 787.18412
  • Dolar 13.4132
  • Euro 15.2297
  • Ankara -4 °C
  • İstanbul 2 °C
  • İzmir 4 °C
  • Konya -6 °C
»

Madde bağımlısı ailesiyle tartışınca evi ateşe verdi

BURSA'da madde bağımlısı olduğu iddia edilen Ali Y. (37), birlikte yaşadığı ailesiyle tartışınca evi ateşe verip kaçtı. Alevlerin bitişikteki eve de sıçradığı yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Polis Ali Y.’yi yakalamak için çalışma başlattı.
Madde bağımlısı ailesiyle tartışınca evi ateşe verdi

Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi İsabey Caddesi’nde oturan Ali Y., bugün saat 16.30 sıralarında birlikte yaşadığı aile bireyleriyle tartıştı. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen Ali Y., evi ateşe verip kaçtı. Alevler kısa sürede yayılarak yandaki iki katlı eve de sıçradı.

İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürüldü. Yangında 2 ev de kullanılmaz hale geldi.

Polis, Ali Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

İtfaiye ekiplerinin yanan evleri söndürme çalışmaları ise dronla havadan görüntülendi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bitlis'te hastaların imdadına sağlık ve karla mücadele ekipleri yetişti19 Ocak 2022 Çarşamba 18:47
  • Mardin'de kar temizleme çalışmalarına TOMA'lar da katıldı19 Ocak 2022 Çarşamba 17:49
  • Madde bağımlısı ailesiyle tartışınca evi ateşe verdi19 Ocak 2022 Çarşamba 16:53
  • Van'da donma tehlikesi geçiren 8 kişiyi UMKE kurtardı19 Ocak 2022 Çarşamba 16:52
  • Ağrı'da, karda mahsur kalanların yardımına ekipler yetişti19 Ocak 2022 Çarşamba 16:51
  • İnsanlık ağacı19 Ocak 2022 Çarşamba 11:40
  • Kuşadası'nda sahile ölü yunus vurdu18 Ocak 2022 Salı 22:32
  • Park halindeyken alev alan aracı itfaiye söndürdü18 Ocak 2022 Salı 20:36
  • Başakşehir'de yağmur suyu hattı taştı ev ve iş yerlerini su bastı18 Ocak 2022 Salı 19:40
  • Kazada yaralanan motokurye, otomobil sürücüsüne isyan etti18 Ocak 2022 Salı 18:42
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti