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Maden Kurtarma Yarışması'nın ikincisi 20-23 Eylül'de İzmir'de düzenlenecek

Türkiye Madenciler Derneği tarafından, Maden Kurtarma Yarışması'nın ikincisi 20-23 Eylül'de İzmir'de bulunan Koza Altın İşletmeleri Ovacık Altın Madeni'nde gerçekleştirilecek.
Maden Kurtarma Yarışması'nın ikincisi 20-23 Eylül'de İzmir'de düzenlenecek

Dernekten yapılan açıklamaya göre, bu yarışmalarda yeni teknoloji kurtarma ekipmanları ve teknikleri sergilenerek test ediliyor, ekiplerin birbirlerini tanımaları sağlanarak, ihtiyaç durumlarında daha etkin müdahale fırsatı yaratılıyor.

Anagold Madencilik, Çayeli Bakır İşletmeleri, Demirexport, ESAN, Koza Altın İşletmeleri, Lidya Madencilik, Polyak, Türkiye Kömür İşletmeleri, TÜMAD ve Tüprag Altın Madeni şirketlerinin organizasyona katılması planlanıyor.

Türkiye Taşkömürü Kurumu ekibinin de konuk ekip olarak organizasyonda yer alması bekleniyor.

Yarışmaya ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan TMD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emiroğlu, 2019'da gerçekleştirilen ilk yarışmada takımların kısa sürede birbirleriyle etkileşime girip, tecrübe, bilgi paylaşımlarında bulunduklarını söyledi.

Birinci yarışmanın Türkiye'de yapılmamış bir organizasyonu yapmak ve madencilik sektörünü bu organizasyonun gerekliliğine ikna edebilmek adına büyük öneme sahip olduğunu ifade eden Emiroğlu, şöyle konuştu:

"Bünyesinde kurtarma ekipleri bulunan maden firmalarının ortak çatı altında bir araya gelmeleri, tecrübe ve bilgi birikimlerini birbirlerine aktarmaları ve ekiplerimizin olası bir ulusal felakette birlikte ortak çalışma yürütebilecekleri bir yapı oluşturmaları misyonuyla yola çıkmıştık. 2020'de meydana gelen Elazığ depreminde maden şirketlerinin kurtarma ekipleri derhal harekete geçerek ortak iletişim ağı oluşturdular. Tüm ekipler yardım talebi gelmesi halinde afet yerine derhal intikal edecek şekilde hazırda beklediler. Ekiplerin desteğine ihtiyaç olmadığı haberi gelmesi üzerine ekiplerin hazır bekleme hallerine son verildi. Yine 2020'deki İzmir depreminde, bölgeye yakın olan kurtarma ekiplerimiz, depremin hemen ardından harekete geçerek bölgedeki kurtarma faaliyetlerine bizzat katıldılar. Maalesef her yıl deprem, sel, orman yangını gibi en az bir büyük afet yaşıyoruz. Madencilik sektörü olarak ülkemize duyduğumuz büyük sevgi ve dayanışma duygusuyla kurtarma ekiplerimizle birlikte her türlü afette en ön safta yer almaya devam edeceğiz."

Yarışma beş modülden oluşuyor
Emiroğlu, İzmir'de düzenlenecek Maden Kurtarma Yarışması'nın ikincisi hakkında bilgi verdi.

Organizasyonun 5 modülden oluştuğunu ve bu modüllerin maden kurtarma ekiplerinin yetkinliklerini yansıtacakları ana modüller olarak düşünülebileceğini belirten Emiroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Yeraltı Modülü, Araç Kazalarına Müdahale ve İlk Yardım Modülü, Yerüstü Yangın Modülü, Kimyasal Tehlikelere Müdahale Modülü ve Takım Yetkinlikleri Modülü. Takımlar altı asil, üç yedek ve bir takım lideri olacak şekilde maksimum 10 kişiden oluşmakta. Takımlar istedikleri modüllere katılım sağlıyorlar. Performanslarını sergileyecekleri her modülde ortalama 4-5 hakem gözlem ve değerlendirme yapacak. Hakemler takımların performansları esnasında branşlarına göre, iletişim, teknik, ilk yardım, kaptan, takım gibi konu başlıklarında değerlendirmelerde bulunarak takım puanlarını belirleyecekler."

Emiroğlu, bu yıl ulaşılan katılımcı kurtarma ekibi sayısı bakımından yurtdışı örnekleri ile eşdeğer büyüklükte bir organizasyona imza atacaklarını kaydetti.

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