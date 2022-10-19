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"Madencilere yönelik kanun teklifi Meclis'e gönderilecek"

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, madencilere yönelik hazırlanan kanun teklifinin Meclis'e gönderileceğini ve söz konusu teklifin 2003'ten sonraki tüm maden kazalarını kapsayacağını söyledi.
"Madencilere yönelik kanun teklifi Meclis'e gönderilecek"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bilgin, Amasra'daki kazada hayatını kaybeden madencilerin yakınlarına verilecek haklarla ilgili, "Biz kanun teklifini hazırladık. Meclis'te o. Onlar yapılacak" dedi.

Bilgin, söz konusu kanun teklifinin sadece Bartın için mi geçerli olacağıyla ilgili soruya da "Hayır. Bütün madenler için geçerli. 2003'ten sonrasını kapsayacak. Ayrıca teklif tüm maden kazalarında hayatını kaybedenleri kapsayacak. Meclis'ten çıkınca görürsünüz. Meclis karar verecek maaşa. Benim Meclis adına konuşmam doğru değil. Zaten şu anda gündemde" diye konuştu.

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