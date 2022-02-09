Madencilik sektörü ocakta ihracatını yüzde 41 artırdı

Madencilik ürünleri ihracatı, bu yılın ilk ayında 2021'in aynı dönemine göre yüzde 41,3 artarak 498 milyon 221 bin dolara ulaştı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ocak ayı ihracatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17,3 artarak 17 milyar 593 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Geçen ay 156 ülkeye 498 milyon 221 bin dolar değerinde madencilik ürünü ihraç edildi. Madencilik ürünlerinin Türkiye'nin toplam ihracatı içerisindeki payı yüzde 2,8 oldu.

Ocakta Türkiye'nin 72 kentinden madencilik ürünleri ihraç edilirken, toplam dış satımın 164 milyon 498 bin dolarını İstanbul gerçekleştirdi. Bu rakam, sektörün toplam ihracatının yüzde 33'üne karşılık geldi.

İstanbul'un ardından en fazla madencilik ürünleri ihracatı gerçekleştiren kentler, 81 milyon 695 bin dolarla Ankara, 21 milyon 150 bin dolarla Antalya, 20 milyon 873 bin dolarla Kastamonu, 19 milyon 128 bin dolarla Denizli ve 18 milyon 687 bin dolarla Afyonkarahisar olarak kayıtlara geçti.

Madencilik ürünleri sektörünün geçen ay en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülke ise Çin oldu. Çin'e ocakta 129 milyon 108 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Çin'i, 47 milyon 361 bin dolarla Bulgaristan, 43 milyon 558 bin dolarla ABD, 22 milyon 401 bin dolarla İspanya, 16 milyon 795 bin dolarla İtalya, 16 milyon 60 bin dolarla Almanya ve 15 milyon 46 bin dolarla Hindistan takip etti.

Ülkelere göre sektörün dış satım hacmindeki değişime bakıldığında, miktar bazında en fazla ihracat artışı 30 milyon 207 bin dolarla Bulgaristan'da kaydedildi.

"Sektör olarak 2022 yılındaki ihracat hedefimiz 7 milyar dolar"

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yılı 5,93 milyar dolarlık rekor ihracatla noktalayan madencilik sektörünün, bu yılın ilk ayına 498,2 milyon dolarlık ihracatla başladığını söyledi.

Dinçer, ocak ayında metalik cevherlerin 204,3 milyon dolarlık ihracat ve yüzde 93,2'lik artışla ilk sırada yer aldığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İkinci sırada yüzde 29,7'lik artış ve 98,5 milyon dolar ile işlenmiş doğal taş, üçüncü sırada yüzde 31'lik artış ve 92,2 milyon dolar ile endüstriyel mineraller, dördüncü sırada ise 62,4 milyon dolarla blok doğal taş ihracatı yer aldı. Bu maden gruplarını yüzde 4,6'lık artış ve 17,5 milyon dolarlık ihracat ile ferro alyajlar takip etti.

Toplam doğal taş ihracatına baktığımızda ise yüzde 10,6'lık artışla 161 milyon dolara ulaştığını görüyoruz. Bu yılın ilk ayında doğal taş ihracatı yaptığımız ülkelerin başında 42,4 milyon dolarla Çin yer aldı. Çin'i, 34 milyon dolar ihracatla ABD takip etti. Bu ülkeleri, 10,2 milyon dolarla Hindistan, 8,5 milyon dolarla İsrail ve 8 milyon dolarlık ihracatla Irak izledi."

Madencilik ürünleri ihracatında bu yıla yüzde 41 artışla başlamanın, 2022'nin geri kalanı için önemli bir gösterge olduğunu vurgulayan Dinçer, "Sektör olarak 2022 yılındaki ihracat hedefimiz 7 milyar dolar. Bu hedefimize ulaşmak için de sanal etkinlikler, fiziki tanıtım faaliyetleri, marka oluşturma çalışmalarımıza tüm hızımızla devam edeceğiz." dedi.