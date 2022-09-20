Madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün varlıkları 5 yılda 3 katına çıktı

Türkiye'de madencilik ve taş ocakçılığı alanında faaliyet gösteren firmaların aktif büyüklükleri son 5 yılda 3 katına çıkarak 317,6 milyar liraya yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yapılan "Sektör Bilançoları 2021" araştırması sonuçlarından derlediği bilgiye göre, madencilik ve taş ocakçılığı alanında faaliyet gösteren firmaların aktif büyüklükleri son 5 yılda düzenli artış gösterdi.

Söz konusu firmaların aktif büyüklüklerinin toplamı 2016'da ilk defa 100 milyar lira sınırını aşarak 103,4 milyar lira oldu. Bu rakam 2017'de 119,7 milyar liraya, 2018'de 146,5 milyar liraya, 2019'da 164,1 milyar liraya ulaştı. Kovid-19 salgınında da artış eğilimini sürdüren sektörün varlıkları 2020'de 200 milyar liraya, geçen yıl ise 317,6 milyar liraya çıktı.

Böylece firmaların aktif toplamları 2016-2021 döneminde yaklaşık 3,1 katını buldu.

Öte yandan sektörün varlıklarının artış oranları dikkate alındığında en yüksek yıllık artışın geçen yıl yaşandığı görüldü. Sektör, varlıklarını geçen yıl, 2020'ye göre yüzde 58,78 artırmayı başardı.

Öz kaynaklar 3,5 katına çıktı

Söz konusu dönemde varlıklarını büyüten firmaların öz kaynaklarını da artırdığı görüldü. Madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe faaliyet gösteren firmaların öz kaynakları toplamı 2016’da 39,3 milyar lira olarak kayıtlara geçti. Bu firmalar, takip eden yıllarda öz kaynaklarını düzenli artırarak 2021'de 136,1 milyar liraya kadar yükseltti. Bu firmaların öz kaynak büyüklükleri son 5 yılda 3,5 katına çıkmış oldu.

Brüt satışlar 5 katına çıktı

Sektörde faaliyet gösteren firmaların brüt satışları da 2016-2021 döneminde yüzde 391,3 artışla 30 milyar 576 milyon 724 bin liradan 150 milyar 215 milyon 541 bin liraya yükseldi.

Sektör firmaları bu dönemde hem yurt içi hem de yurt dışı satışlarını artırmayı başardı. Firmaların 2016-2021 döneminde brüt yurt içi satışları yaklaşık 25,1 milyar liradan 117,5 milyar liraya, brüt yurt dışı satışları da 4,8 milyar liradan 29,9 milyar liraya ulaştı. Bu dönemde diğer gelirler ise 2,8 milyar lira olarak kayıtlara geçti.