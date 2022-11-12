  • BIST 4.455,53
  • Altın 1053.957
  • Dolar 18.5328
  • Euro 19.1966
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 3 °C
»

Mağarada sıkıştırılan teröristler teslim oldu

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir mağarada tespit edilen 5 terörist daha teslim oldu. Böylece son 10 günde toplam 7 terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimize teslim olmuş oldu.
Mağarada sıkıştırılan teröristler teslim oldu

MSB'den yapılan açıklama şu şekilde;

Türk askeri aman dileyene, teslim olana asla ama asla zarar vermez!

Pençe-Kilit Operasyonu ile iyice köşeye sıkışan terör örgütü PKK’da çözülme hızlandı. Birkaç gün önce teslim olan 2 teröristin ardından bir mağarada tespit edilen 5 terörist daha teslim oldu.

Böylece son 10 günde toplam 7 terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimize teslim olmuş oldu. Mehmetçiklerimizin nefesini enselerinde hisseden teröristler için Zap artık çıkmaz sokaktır. Teröristler için tek çıkış yolu Türk adaletine teslim olmaktır.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sokak ortasında dövülen kadın yaralandı11 Kasım 2022 Cuma 16:32
  • Pençe- Kilit bölgesinde 1 asker şehit oldu11 Kasım 2022 Cuma 16:27
  • Önce Pitbull sonra sokak köpeği saldırdı; kuduz aşısı yapıldı11 Kasım 2022 Cuma 14:36
  • Tonga’da 7.5 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı11 Kasım 2022 Cuma 14:25
  • Nevşehir'de 3 bin yıllık olduğu değerlendirilen boğa heykeli ele geçirildi11 Kasım 2022 Cuma 14:24
  • Kuzey Ege Denizi için fırtına uyarısı11 Kasım 2022 Cuma 14:22
  • Evinde yaralı bulunan Armutlu Kaymakamı Alparslan Kılıç hayatını kaybetti11 Kasım 2022 Cuma 14:19
  • Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi11 Kasım 2022 Cuma 11:10
  • İçişleri Bakanı Soylu'dan 'trafik kaza oranları' paylaşımı11 Kasım 2022 Cuma 11:06
  • 'Yol verme' kavgasında öldürülen motokurye Samet'in yakınlarından, adli kontrol tepkisi10 Kasım 2022 Perşembe 22:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti