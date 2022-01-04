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Mağazadan 8 cep telefonu çalan 2 kardeşten 1'i tutuklandı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde elektronik eşya mağazasından 8 cep telefonu çaldığı suçlamasıyla gözaltına alınan iki kardeşten Y.G.T. (18) tutuklandı, M.Ö.T. (17) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Mağazadan 8 cep telefonu çalan 2 kardeşten 1'i tutuklandı

Tepe Mahallesi'ndeki bir elektronik eşya satışı yapan mağazadan, geçen 18 Aralık gecesi 8 cep telefonu çalındı. Sabah işyerine geldiğinde kapının zorlanarak açıldığını fark eden mağaza sahibi durumu polise bildirdi. Polis, hırsızlık yapılan mağaza ve çevresindeki 13 işyeri ile MOBESE kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerden şüphelilerin Y.G.T. ile kardeşi M.Ö.T. olduğu belirlendi. İki kardeş bir süre takibe alındı. Teknik ve fiziki takibin ardından polis ekipleri, dün iki kardeşin kaldığı eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada çalıntı telefonlardan 6'sı bulundu. Şüpheli 2 kardeş gözaltına alındı.

Polisteki ifadelerinde önce haklarındaki suçlamayı kabul etmeyen 2 kardeş, MOBESE ve güvenlik kamerası görüntülerinin izletmesi üzerine suçlarını itiraf edip, çaldıkları telefonlardan 2'sini İzmir'de sattıklarını itiraf etti. Evde yapılan aramada bulunan çalıntı 6 telefon tutanakla sahibine teslim edilirken, şüpheli 2 kardeş, polisteki işlemlerinin adından bugün 'nitelikli hırsızlık' suçundan adliyeye sevk edildi. Şüpheliler adliyeye sevk edilirken yakınları görüntü almak isteyen basın mensuplarına engel olmaya çalıştı. İki kardeşten Y.G.T. (18) tutuklanırken, kardeşi M.Ö.T. (17)  adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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