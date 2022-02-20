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'Mağmat Tarihi İpekyolu Canlandırma Projesi'ne Rusya'dan ödül

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Bundan çok büyük gurur ve sevinç duyuyoruz. Bu hem ülkemiz hem Trabzon hem de Ortahisarımız için çok büyük başarıdır." dedi.
'Mağmat Tarihi İpekyolu Canlandırma Projesi'ne Rusya'dan ödül

Ortahisar Belediyesinin "Mağmat Tarihi İpekyolu Canlandırma Projesi", Rusya'nın Saint Petersburg kentinde düzenlenen "2021 Golden Trezzini Mimarlık ve Tasarım Ödülleri" kapsamında "En İyi Peyzaj Mimarlığı Projesi" kategorisinde mansiyon ödülüne layık görüldü.


Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yaptığı yazılı açıklamada, belediyenin Mağmat'ta hayata geçireceği "Tarihi İpekyolu Canlandırma Projesi'nin, Çin, İtalya, Rusya ve Hindistan'dan başvurusu yapılan 7 proje arasında "En İyi Peyzaj Mimarlığı Projesi" kategorisinde, mansiyon ödülüne layık görüldüğünü belirtti.

Genç, projelerinin 97 ülkeden 1031 başvurunun yapıldığı ve "En İyi Peyzaj Mimarlığı Projesi" kategorisinde 250 projenin yarıştığı uluslararası bir yarışmada ödüle layık görülmesinin çok büyük bir başarı olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Her biri alanında uzman kişilerin oluşturduğu jüri tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda ana kategorilerde kazananların yanı sıra çeşitli özel ödüllerin sahipleri de açıklandı. Altın kategorinin ardından 'Honorable mention' ödülleri ve sonrasında da 'Special mention' ödülleri sahiplerini buldu. En İyi Peyzaj Mimarlığı Projesi alanında mansiyon ödülüne Çin, İtalya, Rusya, Hindistan ve Türkiye'den Ortahisar Belediyesinin Mağmat projesinin içinde yer aldığı 7 proje layık görüldü. Ben bir kez daha peyzaj mimarlarımıza, ilgili birim müdürlerimize ve emeği geçen bütün personelimize teşekkür ediyorum."

Elde edilen ödülün projeye ilgi gösteren girişimciler için motivasyon kaynağı olacağına da dikkati çeken Genç, şunları kaydetti:

"Bundan çok büyük gurur ve sevinç duyuyoruz. Bu hem ülkemiz hem Trabzon hem de Ortahisarımız için çok büyük başarıdır. Diğer belediyelerimiz için de bu tür vizyon projelerin hayata geçirilmesi noktasında teşvik edici olacaktır. Bu ödül aynı zamanda bütün prosedür ve tasarımlarını en ince ayrıntısına kadar tamamladığımız projemizi hayata geçirme konusunda girişimci ve müteşebbisler için de motivasyon ve cazibe oluşturacaktır. "

Genç, proje kapsamında yatırımcılarla görüştüklerini aktararak, "Bugüne kadar özellikle Körfez ve Arap ülkelerinden yatırımcılarla görüştük ama pandemi nedeniyle somut bir netice elde edemedik. Umarım bundan sonra pandeminin de azalması ve turizm faaliyetlerinin artmasıyla girişimciler projemize ilgi gösterecektir." ifadesini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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