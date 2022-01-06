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Mahalle konakları özel günler için yenilendi

Keçiören Belediye bünyesinde özel günler için ücretsiz hizmet veren mahalle konaklarındaki yenileme çalışmaları ve bu konaklara kazandırılan yeni masa, sandalye ve perdeler daha nezih bir ortamda sosyal ve kültürel aktivitede bulunma imkânı sunacak.
Mahalle konakları özel günler için yenilendi

Özel günlerde vatandaşların ücretsiz olarak kullanabildiği mahalle konaklarının yoğun ilgi gördüğünü söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Belediyemiz bünyesinde ücretsiz hizmet veren düğün salonları ve mahalle konaklarımız rekor düzeyde organizasyona ev sahipliği yapıyor. Belediyemize gelerek taleplerini ileten hiçbir çiftimizi geri çevirmiyoruz. Evlenmeye karar veren çiftlerimize ücretsiz salon, ses sistemi ve temizlik hizmeti vermeye devam ediyoruz.” dedi.

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500 BİN KİŞİ MİSAFİR EDİLDİ
Keçiören Belediyesinin 8 mahalle konağı ve 6 düğün salonu ile iki buçuk yıl önce başlattığı ücretsiz düğün salonu hizmeti kapsamında 500 binden fazla davetlinin misafir edildiği bilgisini de paylaşan Altınok, şunları söyledi:
“Vatandaşlarımızın özel günleri için kullanılan mahalle konaklarımızın masa, sandalye ve perdelerini yeniledik. Aynı şekilde düğün salonlarımız da nezih bir ortam sunuyor. Göreve gelirken, ‘Keçiören’de evlenmeyen kalmayacak’ dedik ve verdiğimiz sözü tutarak idaresi, işletmesi ve denetimi belediyemize ait düğün salonlarımızı çiftlerimiz için ücretsiz olarak hizmete sunduk. Yunus Emre, Çaldıran, Bademlik ve Abdurrahim Karakoç, Mevlana düğün salonlarımız ve 8 mahalle konağımız evlenmek isteyen çiftlerimizin hizmetindedir.”

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