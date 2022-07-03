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Maharetli Ellerin sergisi göz doldurdu

Yenimahalle Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kursları (YENİMEK), kursiyerlerin bir yıl boyunca yaptığı ürünler Ankamall AVM’de görücüye çıktı.
Maharetli Ellerin sergisi göz doldurdu

Başkent sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği “Maharetli Eller Sanat Şöleni” yıl sonu sergisine Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve eşi Azize Yaşar, CHP Parti Meclisi Üyesi Umut Akdoğan, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör ve yönetimi, Belediye Başkanvekili Mehmet Kartal, Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Aras ve belediye meclis üyeleri katıldı. 

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20 NOKTADA 20 BİN KURSİYER 

YENİMEK kursiyerlerinin yaptığı ürünleri tek tek inceleyen Başkan Yaşar, "Yenimahalle’de sosyal belediyeciliğin en iyi örneklerinden birini sergiliyoruz. Vatandaşlarımızın meslek edinmesini öncelik alarak 20 ayrı noktada hizmete açtığımız YENİMEK merkezlerinde 20 bine yakın kursiyerimiz 250 öğretmenimizden eğitim alıyor. Kurslarımıza katılarak yıl boyunca el emeği göz nuru ürünler ortaya koyan, meslek edinen tüm kursiyerlerimizi tebrik ediyorum. YENİMEK sadece hobi kursları değil aynı zamanda meslek edindirme kurslarıdır. Ayrıca bu kurslar insanları kaynaştırarak komşuluk, arkadaşlık ilişkilerini geliştiriyor, birliği beraberliği ve geleneklerin yaşatılmasını sağlıyor" dedi.
Açılışın ardından tel kırma ve geleneksel el sanatları kursiyerleri, kendi diktikleri geri dönüşümle yapılan kıyafetleri giyerek mini bir defile yaptı. Defileyi ilgiyle izleyen vatandaşlar, baştan yaratılan eski kumaşların yeni görüntüsüyle büyülendi.
Heykel, resim, tel kırma, takı tasarım, makine nakışı, mefruşat, rölyef, 3 boyutlu resim, ahşap boyama, seramik gibi el emeği ürünlerden oluşan ve 3 gün süren YENİMEK yıl sonu sergisi Başkentlilerden de yoğun ilgi gördü.

 

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