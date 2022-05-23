  • BIST 2.372,35
  • Altın 946.132
  • Dolar 15.8775
  • Euro 16.8429
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 18 °C
»

Mahkemeden emsal 'çaydanlık' kararı

Uşak’ta, Rafet Gürsoy, tartıştığı eşine çaydanlık fırlattı. Çaydanlığı silah sayan mahkeme, Gürsoy’u 3 yıl hapse çarptırdı. Karar, Yargıtay tarafından da onandı.
Mahkemeden emsal 'çaydanlık' kararı

Uşak'ın Eşme ilçesinde yaşayan çift, çeşitli nedenlerden şiddetli geçimsizlik yaşamaya başladı.

Çift, Ağustos 2018'de akşam yemeğinin ardından çay içerken birden bire tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Rafet Gürsoy, çaydanlığı eşi Zeliha Gürsoy'a fırlattı. Aldığı çaydanlık darbesi sonrasında yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Sabah gazetesinin haberine göre, doktorlar, talihsiz kadının yarasının "basit tıbbi müdahale ile giderilemez" olduğunu raporladı. Zelihe Gürsoy, kocasından şikâyetçi oldu, ancak iki hafta sonra şikayetinden vazgeçti. İfadesi alınan koca ise suçlamaları kabul etti.

"KASTEN YARALAMA"

Zeliha Gürsoy, her ne kadar ikinci ifadesinde şikayetinden vazgeçse de, olayla ilgili Eşme Asliye Ceza Mahkemesi'nde kamu davası açıldı. Mahkeme, çaydanlığı silahtan saydı ve Rafet Gürsoy'a "kasten yaralama" suçundan 2 yıl 13 ay 15 gün hapis cezası verdi. Karara yapılan itiraz ile dosya İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi'ne gitti. İstinaf Mahkemesi, hapis cezasını kaldırarak, sanığın 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırılması gerektiğine hükmetti. İstinaf'ın kararı sonrasında hükümle ilgili olarak temyiz başvurusunda bulunuldu. Dosya, Yargıtay 1. Ceza Dairesi'ne geldi.

EMSAL OLACAK KARAR

Temyiz incelemesini yapan daire, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi'nin kararını hukuka uygun olduğuna vurgu yapılarak, sanığın, haksız tahrik hükümlerinin üst hadden uygulanmasının gerektiğine, yaralama kastı olmadığına yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz sebeplerinin reddiyle, hükmün onanmasına karar verildi. Kararla birlikte çaydanlığın silahtan sayılması da Yargıtay kararları arasına girmiş oldu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tunceli'de teröristlerin kullandığı 10 sığınak imha edildi23 Mayıs 2022 Pazartesi 09:55
  • Avrupa Yayın Birliği temsilcileri, Medya Zirvesi'nde İstanbul'da bir araya gelecek23 Mayıs 2022 Pazartesi 09:54
  • İstanbul'da haftanın ilk gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor23 Mayıs 2022 Pazartesi 09:54
  • Ankara'da FETÖ'nün Dışişleri Bakanlığı yapılanmasına yönelik soruşturmada 53 gözaltı kararı23 Mayıs 2022 Pazartesi 09:53
  • Niğde'deki otobüs kazasında yaralananlardan 23 kişinin tedavisi sürüyor23 Mayıs 2022 Pazartesi 09:52
  • Halkalı-Bahçeşehir banliyö seferleri başladı23 Mayıs 2022 Pazartesi 09:51
  • Türkiye'de vaka sayısı binin altında! Bakan Koca'dan maske açıklaması23 Mayıs 2022 Pazartesi 09:46
  • Finlandiya'dan Türkiye'ye terör örgütü güvencesi: PKK yakından izlenecek23 Mayıs 2022 Pazartesi 09:41
  • ABD Başkanı Joe Biden'den Çin'e gözdağı: Askeri karşılık veririz!23 Mayıs 2022 Pazartesi 09:36
  • Mahkemeden emsal 'çaydanlık' kararı23 Mayıs 2022 Pazartesi 09:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti