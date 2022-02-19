Mahmut Özer duyurdu! Dev proje tamamlandı

Millî Eğitim Bakanlığının okullar arası imkân farklılıklarını azaltmak amacıyla 26 Ekim 2021 tarihinde başlattığı “Kütüphanesiz Okul Kalmayacak” projesi kapsamında kitap sayısı dört ayda 28 milyondan 50 milyona yükseldi.

Millî Eğitim Bakanlığı, okullar arası imkân farklılıklarını azaltmak için 26 Ekim 2021 tarihinde başlattığı “Kütüphanesiz Okul Kalmayacak” projesini 31 Aralık 2021 tarihinde tamamladı.

Proje kapsamında kütüphanesi olmayan 16 bin 361 okula yeni kütüphane yapıldı. Proje, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde yürütüldü.

Yapılan yeni kütüphaneler ile tüm okullardaki kitap sayısı da artmaya başladı. Projeden önce kütüphanelerdeki 28 milyon 677 bin 694 olan kitap sayısı, yeni kütüphanelerin yapılması ve mevcut kütüphanelerin kitap açısından zenginleştirilmesi ile 50 milyona yükseldi. Millî Eğitim Bakanlığı, 2022 yılı sonunda kütüphanelerdeki kitap sayısını 100 milyona çıkartmayı hedefliyor.

10 BİNDEN FAZLA KİTABI OLAN OKUL SAYISI 83'E YÜKSELDİ

Kütüphanelerdeki kitap sayıları da artmaya devam ediyor. 10-20 bin kitabı olan kütüphane sayısı 72’ye, 20 binden fazla kitabı bulunan kütüphane sayısı da 12’ye yükseldi. Kitap sayısı, 5 bin ile 10 bin arasında olan kütüphane sayısı ise 672’ye yükseldi.

EN FAZLA KİTAP GALATASARAY LİSESİ'NDE

80 bin 991 kitap ile en fazla kitap Galatasaray Lisesinde bulunuyor. Galatasaray Lisesini 53 bin 984 kitap ile Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi, 35 bin kitap ile Hatay Samandağ Yüksel Acun Anadolu Lisesi takip ediyor. 27 bin 403 kitap ile Rize Hasan Kemal Yardımcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi dördüncü sırada, 27 bin kitap ile İstanbul Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi ve İstanbul Kabataş Erkek Lisesi beşinci sırada yer aldılar.

Konu ile ilgili bir değerlendirmede bulunan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer şunları söyledi:

“Eğitimde fırsat eşitliğini artırmak için ağırlık verdiğimiz alanlardan bir tanesi de okullar arası imkân farklılıklarını azaltmak. Bu bağlamda Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde başlattığımız ‘Kütüphanesiz Okul Kalmayacak’ projesini iki ay gibi kısa sürede tamamladık. Bu süre zarfında 16 bin 361 okulumuz yeni kütüphanelerine kavuştu. Proje sonunda kütüphanesiz okul kalmadı. Bu proje ile okullarımızdaki kitap sayıları da önemli ölçüde arttı. Yeni yaptığımız kütüphanelerle kütüphanelerdeki kitap sayımız, 4 ayda 50 milyona yükseldi. 2022 yılında kitap sayımızı 100 milyona çıkartmayı hedefliyoruz. Böylece öğrenci başına düşen kitap sayısı 6,6’ya yükselmiş olacak. Süreci başarı ile yürüten tüm çalışma arkadaşlarımı, 81 il ve ilçe millî eğitim müdürlerimizi, okul yöneticilerimizi ve öğretmenlerimizi kutluyorum.”