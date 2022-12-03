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Mahmut Özer duyurdu: Engelsiz eğitim için ulusal eylem planı hazırlandı

Millî Eğitim Bakanı Özer, "Özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar için ilk kez kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulaması için kapsamlı bir yol haritası sunan eylem planı hazır
Mahmut Özer duyurdu: Engelsiz eğitim için ulusal eylem planı hazırlandı

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, özel eğitime ihtiyacı olan çocukların eğitim süreçlerini desteklemek, hayata uyumlarını güçlendirmek ve velilerin üzerindeki maddi ve manevi yükü hafifletmek için ilk kez kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulaması için kapsamlı bir yol haritası sunan eylem planı hazırladıklarını belirtti.

Mahmut Özer, konuya ilişkin açıklamada, her çocuğun eğitime eşit erişim hakkı olduğunu ve bu kapsamda fırsat eşitliğini artırmak için çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü haftası dolayısıyla özel eğitime ihtiyacı olan çocukların eğitim süreçlerini desteklemek amacıyla yürütülen faaliyetlerle ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Özer, şunları söyledi:

“Bakanlık olarak özel çocuklarımızın her zaman yanında olmaya devam ediyoruz. Özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarımızın, akranlarıyla aynı okullarda, kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim alması fırsat eşitliği açısından çok önemli. Bu kapsamda Bakanlık olarak eğitimde fırsat eşitliğini yaygınlaştırmak ve her bireyin eğitime eşit düzeyde erişimini güçlendirmek amacıyla özel eğitime ihtiyacı olan çocuklarımızın, sosyal ve mesleki gelişimlerine katkı sunmak için çok çeşitli eğitim faaliyetleri düzenliyoruz. Türkiye’de özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerimiz kaynaştırma/bütünleştirme, özel eğitim sınıfları, özel eğitim okulları, pansiyonlu özel eğitim okullarının yanı sıra evde ve hastanede özel eğitim hizmetlerinden faydalanıyor. Bu çerçevede, ülkemizde 334 bin 366 öğrencimiz kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla, 79 bin 832 öğrencimiz de özel eğitim sınıflarında eğitimlerini sürdürüyor. Ayrıca 60 bin özel eğitim ihtiyacı olan öğrencimiz özel eğitim okullunda, 10 bin 578 öğrencimiz evde eğitim alıyor. Kaynaştırma/bütünleştirme eğitimi kapsamında, özel eğitim öğrencilerimizin ihtiyaç duydukları alanlarda bireysel eğitim alabilecekleri 12 bin 189 destek eğitim odasında da öğrencilerimize eğitim imkânı sağlıyoruz. 993 öğrencimiz ise hastanede eğitim hizmetinden yararlanıyor. 34 pansiyonlu özel eğitim okulumuz da öğrencilerimize hizmet veriyor. Özel çocuklarımızın eğitimine katkı sunmak amacıyla Bakanlık olarak bir ilki daha gerçekleştirdik ve 2022-2026 yıllarında uygulanmak üzere "Kaynaştırma/Bütünleştirme Yoluyla Eğitim Uygulamaları Ulusal Eylem Planı" hazırladık.”

Bakan Özer, eylem planı öncesinde, ülke genelinde mevcut kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamalarının izlenmesi ve değerlendirilmesinin nasıl yapılabileceğine ilişkin tüm paydaşlarla iş birliği gerçekleştirerek durum tespiti için saha araştırması yapıldığını, öğrenci, aileler, öğretmen ve okul yöneticileriyle anketler düzenlendiğini belirtti.

Bu kapsamda Bakanlık bünyesinde bir komisyon kurduklarını aktaran Özer, şu bilgileri verdi: " Türkiye genelinde uygulaması yapılan saha araştırmasına, kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamaları kapsamında lise kademesinde öğrenim gören 6 bin 871 özel eğitim öğrencimiz, 79 bin 227 velimiz, tüm kademelerde görev yapan 44 bin 176 öğretmenimiz ve 10 bin 220 okul yöneticimiz katıldı. Saha araştırmasından elde ettiğimiz verileri analiz ettik. Çalışmalar sonucu oluşturduğumuz ‘Kaynaştırma/Bütünleştirme Yoluyla Eğitim Uygulamaları Ulusal Eylem Planı’mızın taslağını iç ve dış paydaşlarımızla yeniden değerlendirdik.”

İLK DEFA ULUSAL EYLEM PLANI HAZIRLANDI 

Tüm çalışmalar sonrası hazırlanan “Kaynaştırma/Bütünleştirme Yoluyla Eğitim Uygulamaları Ulusal Eylem Planı’nın bu alanda bir ilk olduğuna işaret eden Bakan Özer, “Özel eğitime ihtiyacı olan çocukların eğitim süreçlerini desteklemek, hayata uyumlarını güçlendirmek ve velilerin üzerindeki maddi ve manevi yükü hafifletmek için ilk kez kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulaması için kapsamlı bir yol haritası sunan eylem planı hazırladık. Eylem planı ile ulusal düzeyde uygulamalarda iş birliğini artırarak kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamaları kapsamında eğitim alan öğrencilere, eğitim hizmetlerimizin kapsamını genişletiyoruz. Eylem planı ile ülke genelinde bu alanda iyi uygulama örneklerini geliştirecek ve yaygınlaştıracağız. Ayrıca öğretmen ve okul yöneticilerinin kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamalarına yönelik mesleki donanımlarının artırılması ve ailelerin desteklenmesi yoluyla sunulan eğitim hizmetlerimizi de geliştireceğiz." diye konuştu.

DÖRT POLİTİKA ALANI 

Yürütülen çalışmalar neticesinde hazırlanan ulusal eylem planının; “Eğitim Öğretime Erişim”, “Eğitim ve Öğretimde Kalitenin Artırılması”, “Farkındalık ve Tutum Artırma” ve “Yasal Düzenlemeler” olmak üzere dört politika alanı, 19 eylem maddesi ve 51 göstergeden oluştuğunu kaydeden Özer, “Eylem planı ile özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere ülke genelinde sunulan eğitim hizmetlerinin niteliğini artırmayı, izlenebilir ve denetlenebilir bir sistem oluşturmayı hedefliyoruz.” değerlendirmesinde bulundu. 

Bakan Özer, eylem planının Bakanlığın “meb.gov.tr” adresinden erişime açıldığını duyurdu.

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