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Mahmut Ustaosmanoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Din alimi Ustaosmanoğlu'nun cenazesi için gelenler, Fatih Camisi'nin avlusunu doldurdu. Cenaze namazına, Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.
Mahmut Ustaosmanoğlu son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında vefat eden din alimi Mahmut Ustaosmanoğlu, son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze namazına, cuma namazını Fatih Camisi'nde kılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Ustaosmanoğlu'nun cenazesi, Beykoz Yavuz Selim Mahallesi'ndeki evinin önünde helallik alınmasının ardından, büyük bir konvoy eşliğinde Fatih Camisi'ne götürüldü.

Fatih Camisi'nin bulunduğu Fevzipaşa Caddesi trafiğe kapatılırken camiye bağlanan tüm ara sokaklar, polis ekipleri tarafından bariyerlerle kapatıldı.

Vatandaşlar cami ve çevresindeki doluluğa göre kontrollü olarak alana alınırken bazı sivil toplum kuruluşları, cenaze törenine gelen vatandaşlara su ve ikramlık dağıttı.

Ellerinde seccadeleriyle camiye ulaşmak isteyen vatandaşlar, Edirnekapı'dan Saraçhane'ye kadar Fevzipaşa Caddesi'ne bağlanan tüm cadde ve sokakları doldurdu.

Polis ekiplerinin yanı sıra Fatih Belediyesi zabıta ekipleri de önlem alırken belediyeye bağlı temizlik işleri ekipleri de cadde ve sokaklarda temizlik yaptı.

İsmailağa Camisi şehir dışından gelenler için gece boyunca açık bırakılırken bazı vatandaşlar Fatih Camisi'ne sabah erken saatlerde geldi.

Asya, Afrika, Orta Doğu ve Balkanlar'dan çok sayıda kişinin yanı sıra Avrupa'da yaşayan Türklerden de cenaze törenine katılım olduğu görüldü. Birçok ülkeden din adamlarının da katıldığı cenaze töreninde vatandaşlar, namaz için Fatih Camisi'nin avlusunda saf tuttu.

Cenaze töreni dolayısıyla Fatih Camisi'nde Kur'an-ı Kerim ve sela okundu.

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