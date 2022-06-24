Din alimi Ustaosmanoğlu'nun cenazesi için gelenler, Fatih Camisi'nin avlusunu doldurdu. Cenaze namazına, Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.

İstanbul'da böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında vefat eden din alimi Mahmut Ustaosmanoğlu, son yolculuğuna uğurlandı.

Ustaosmanoğlu'nun cenazesi, Beykoz Yavuz Selim Mahallesi'ndeki evinin önünde helallik alınmasının ardından, büyük bir konvoy eşliğinde Fatih Camisi'ne götürüldü.

Ustaosmanoğlu'nun cenaze törenine yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de katıldı.

Ustaosmanoğlu'nun oğlu Ahmet Ustaosmanoğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından, Mahmut Eren tezkiye konuşması yaptı.

Daha sonra bir konuşma yapan Ahmet Ustaosmanoğlu, kendilerine en çok "Efendi Hazretlerimiz, kendisinden sonra kimi yerine bırakacak?" sorusunun sorulduğunu belirtti.

Bu soruya karşı mümkün olduğu kadar cevap verdiklerini ifade eden Ustaosmanoğlu, "Ama duymayanlarınız olabilir. Bize bu görevi- vasiyetini, kardeşlerimize anlatmamızı söylemiştir. 'Benden sonra' tabirini kullanarak, 'Son nefesimden sonra yerime Hasan (Kılıç) Efendi Hocamızı temsilci olarak ve cemaatin başı olarak bırakıyorum.' Bana defalarca onu korumamı, kollamamı tembih etti. Bu hakikati söyledim. Allah hepinizden razı olsun, rızasına uygun davranmayı muvaffak kılsın." dedi.

Cenaze töreninde daha sonra Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mahmut Ustaosmanoğlu için dua etti.

"İlim, irfan ve hikmet sahibi bir önderi ebediyete yolcu ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan da burada yaptığı konuşmada, bugün ilim irfan ve hikmet sahibi bir önderi, ebediyete yolcu ettiklerini söyledi.

1965- 1966 yıllarında Fatih İmam Hatip'te öğrenciyken cuma namazlarına geldiği İsmailağa Camisi'nde Mahmut Ustaosmanoğlu'nu dinlediğini ve orada kendisiyle müşerref olduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Zaman zaman Yavuz Selim Camisi'nde sohbetlerinde bulunurduk. Gerçekten bir ömür, bu ümmetin manevi mimarı olarak bulunmuş Hocaefendi Hazretlerinin şarktan garba uzayan bir mücadele... Bu mücadelede de farz, sünnet... Bunlardan asla zerre kadar tavizinin olmadığını biliyoruz. Son dönemlerinde tabii gerçekten çok çile çekti ve bu çilenin ardından bugün Hakk'a uğurluyoruz. Yaş 93 ama kendisini tanıdık, bildik ve bu imanıyla da biz, sevgili Habibi'ne komşu olacağına da inanıyoruz. Rabbim cümlemizi inşallah sevgili Habibi'yle inşallah komşu kılsın. Bizleri de hep birlikte haşrucem etsin."

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindekilerle Ustaosmanoğlu'nun tabutuna omuz verdi. Ustaosmanoğlu'nun cenazesi defnedilmek üzere Edirnekapı Sakızağacı Şehitliği'ne götürüldü.

Cenaze törenine katılan sevenleri de Fevzipaşa Caddesi'nden, cenazenin toprağa verileceği mezarlığa doğru yürüdü.

Fatih Camisi'nin bulunduğu Fevzipaşa Caddesi trafiğe kapatılırken camiye bağlanan tüm ara sokaklar, polis ekipleri tarafından bariyerlerle kapatıldı.

Vatandaşlar cami ve çevresindeki doluluğa göre kontrollü olarak alana alınırken bazı sivil toplum kuruluşları, cenaze törenine gelen vatandaşlara su ve ikramlık dağıttı.

Ellerinde seccadeleriyle camiye ulaşmak isteyen vatandaşlar, Edirnekapı'dan Saraçhane'ye kadar Fevzipaşa Caddesi'ne bağlanan tüm cadde ve sokakları doldurdu.

Polis ekiplerinin yanı sıra Fatih Belediyesi zabıta ekipleri de önlem alırken belediyeye bağlı temizlik işleri ekipleri de cadde ve sokaklarda temizlik yaptı.

İsmailağa Camisi şehir dışından gelenler için gece boyunca açık bırakılırken bazı vatandaşlar Fatih Camisi'ne sabah erken saatlerde geldi.

Asya, Afrika, Orta Doğu ve Balkanlar'dan çok sayıda kişinin yanı sıra Avrupa'da yaşayan Türklerden de cenaze törenine katılım olduğu görüldü. Birçok ülkeden din adamlarının da katıldığı cenaze töreninde vatandaşlar, namaz için Fatih Camisi'nin avlusunda saf tuttu.

Cenaze töreni dolayısıyla Fatih Camisi'nde Kur'an-ı Kerim ve sela okundu.